Bătrânețe fără griji. După valorizarea pensiilor, vârstnicii primesc pensii mai mari

Nu mai sunt nevoiţi să-şi calculeze fiecare bănuţ pentru a supraveţui. Bătrânii care au beneficiat de valorizarea pensiilor se pot bucura acum de o viaţă mai liniştită şi fără griji. Vârstnicii spun că după ce li s-au mărit indemnizaţiile, se pot gândi în sfârşit şi la o vacanţă pentru ei. Printre primii beneficiari ai pensiilor majorate este şi Agafia Procop. Femeia a lucrat peste 40 de ani în domeniul educaţiei şi avea o pensie de doar 1600 de lei. Acum, primeşte dublu.



"Nu mă mai gândesc când intru în farmacie şi să întreb dacă nu aveţi altele mai ieftine. Este simţitor şi când plăteşti facturile. Mă gândesc de acuma cum o să mă odihnesc, undeva, odată în viaţă", a declarat Agafia Procop, pensionară.



Femeia spune că reforma guvernului este binevenită şi le va face viaţa pensionarilor mai uşoară.



"Este o reformă care urmează să deie roade în continuare pentru aceştia care vor ieşi în continuare la pensie", a spus Agafia Procop, pensionară.



Şi Maria Cocarcea va beneficia de o pensie mai mare. Asta după ce Parlamentul va aproba proiectul care prevede ca persoanele care au muncit după pensionare încă 15 ani să primească o indemnizaţie dublă.



"Am activat la liceul rus din oraşul Orhei, dar acum de cinci ani activez la colegiul de medicină, predau limba engleză, sunt profesoară de gradul superior. Totuşi simt aripa guvernului, că are grijă de noi şi eu sunt foarte mulţumită", a declarat MariaA Cocarcea, pensionară.



Pensionara se gândeşte să investească banii în călătorii.



"La mine nu este principalul produsele alimentare, îmi ajunge. Eu pe produse alimentare consum foarte puţin. Mă interesează o excursie, vizitarea unui muzeu sau o localitate", a zis MariaA Cocarcea, pensionară.



Aproape 50 de mii de oameni care s-au pensionat în 2012 și 2013 primesc mai mulți bani din aprilie. Începând cu 1 octombrie vor fi valorizate şi indemnizaţiile celor care au ieşit la pensie în perioada 2014-2017. Pentru indexarea şi valorizarea pensiilor, în acest an, au fost alocaţi aproximativ 900 de milioane de lei.