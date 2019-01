Bătrânele uşi ale Chişinăului! Unde pot fi văzute cele mai vechi bijuterii cu o valoare istorică de nepreţuit

Foto: lili ojovan/intagram

Peste o sută de uşi vechi, cu o valoare istorică de nepreţuit, mai pot fi văzute şi astăzi, la intrarea în mai multe edificii, din Chişinău. An de an, numărul acestora este însă tot mai mic, pentru că proprietarii preferă să le schimbe.



Experţii de la Agenţia de Inspectare şi Restaurare a Monumentelor spun că restaurarea acestora este costisitoare, dar cei care nu vor să-şi uite istoria au obligaţia morală să o facă. Una dintre aceste bijuterii este uşa Muzeului Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală.



"O asemenea uşă avem şi la Muzeul Naţional de Artă din Chişinău, dar care a fost reconstruită de la zero, în trei straturi de scândură. Are o greutate de peste 300 de kg, iar lucrările asupra sa au durat mai bine de trei luni".



"Arhitectura clădirii este într-un stil arab nou, stil oriental şi respectiv, părţile componente ale clădirii, sunt aceste uşi vechi, care sunt cu elemente florale, vegetale. Avem aceste elemente de semilună, în feroneria care este integrată în această tâmplărie veche", a declarat Ion Ştefăniță, expert în domeniul patrimoniului cultural.



O altă uşă deosebită este la o clădire de pe strada Nicolae Iorga. Aceasta are peste 200 de ani. Edificiul în care asigură accesul are peste trei secole şi a fost construită conform unui proiect al arhitectului oraşului din acele timpuri, Osip Gasket.



"Mai târziu, proprietatea casei a fost deţinută de o familie de evrei, în perioada postbelică a fost la balanţa Consiliului de miniştri al RSSM şi respectiv, toate ceste elemente ne demonstrează încă odată, autenticitatea monumentelor de arhitectură", a zis Ion Ştefăniță, expert în domeniul patrimoniului cultural.



O altă uşă veche poate fi văzută şi pe strada Armenească din Capitală.



"Această uşă istorică, autentică, cu elemente florale şi respectiv feronerie, care o avem şi aici, la această uşă şi la cele trei balcoane, din partea superioară a casei, la nivelul doi, din fier forjat, cu un stil modern", a zis Ion Ştefăniță, expert în domeniul patrimoniului cultural.



Imaginile a aproximativ 100 de uşi au fost imortalizate, într-un proiect fotografic unic, realizat de o tânără din Capitală, pasionată de istorie.



"Uşile au fost elementul care mi-a atras cea mai mare atenţie pentru că sunt cele mai vizibil element în arhitectură. E o sursă de documentare foarte bună, ca şi clădirile de fapt. Ele sunt parte a clădirilor şi ar fi păcat ca ele să dispară", a declarat Anetta Dabija, fotografă.



O replică a unei uşi vechi ar putea costa până la 4000 de euro.