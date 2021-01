Bate vântul prin Capitală. Cât de pustii sunt străzile Chişinăului în prima zi din noul an

În prima zi din 2021 străzile Capitalei au fost pustii. Abia pe la amiază, oamenii au început să iasă din case. Unii au făcut o plimbare, alții s-au pornit la muncă. Toţi spun însă că oraşul este mai frumos anume în astfel de momente.

La bradul din faţa Catedralei am întâlnit câţiva oameni care au venit să facă ceva mișcare după masa copioasă de Revelion.

- Un pic la plimbare, la aer.

- Cum vi se pare oraşul, e puţină lume.

- Nici nu trebuie multă. Acum este pandemie. De dimineaţă am ieşit un pic, dar după asta acasă.

- Ne ducem la fetiţă, trăieşte aparte şi ne ducem în ospeţie să o felicităm cu ocazia Anului Nou.

- Cum vi se pare oraşul?

- E neaşteptat, aşa puţină lume şi e tare frumos.

Iar alţii au profitat de ziua liberă pentru a merge la biserică, unde s-au rugat ca noul an să fie mai bun.

- Am fost la sfânta biserică şi am început anul nou cu rugăciune.

- Ce vă doriţi în noul an?

- În primul rând, sănătate şi toate cele bune, un an binecuvântat.

Alţii şi-au petrecut prima zi din 2021 la birou.

"La muncă ne ducem. Vă doresc şi dumneavoastră un an bun, succes. Mai bine să lucrăm decât să ne îmbolnăvim."

În centrul Capitalei l-am întâlnit şi pe Roman Rybaleov, un fotograf care spune că a devenit deja o tradiţie să fotografieze oraşul pustiu după Revelion.

"Deja e al treilea an când ies în oraş şi fotografiez în ziua de 1 ianuarie. Surprinzător, dar astăzi este foarte multă lume. În primul an, în general, oraşul era pustiu, dar acum e diferit.", a spus fotograful, Roman Rybaleov.

Din cauza pandemiei, autorităţile îndeamnă oamenii să petreacă sărbătorile de iarnă acasă, doar cu membrii familiei, pentru a preveni răspândirea noului virus.