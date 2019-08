Bătălie între pescari la Campionatul naţional de pescuit, organizat la lacul Ghidighici

Cei mai iscusiţi pescari din ţară şi-au dat întâlnire în aceste zile la lacul Ghidighici, acolo unde este organizat Campionatul naţional de pescuit. În total sunt 56 de participanţi, inclusiv din Ucraina şi România. Mulţi dintre ei au înnoptat în corturi chiar pe malul lacului.



Suprafața laculului de la Ghidighici a fost împărțită în trei sectoare în cadrul concursului



"Concursul durează cinci ore, dar până la concursul propriu zis mai avem o oră jumate de pregătire de echipament, vedeţi că au un echipament sofisticat, fiecare are câte cinci, şase undițe", a declarat Corneliu Busuioc, arbitru principal.



Să fii pescar nu este un lucru deloc uşor şi necesită multă răbdare şi pricepere, iar momeala trebuie să fie una deosebită, spune acest pescar.



"Prindem cu larve de muşte, cu viermi, prindem cu rîme şi cu larvă de chironomidă. Deci este larva de țînțar, el fiind numit chironomidă, iar cu larva asta noi prindem. Utilizăm pentru pescuit nadă, fiecare îşi are brandul său, fiecare în ce crede el personal", a zis Lilian Meghea, pescar din Moldova.



La pescuit l-am întâlnit şi pe Petru Diaconiţă, venit din România, care are o experienţă de mai bine de 40 de ani în arta pescuitului. El participă deja pentru a-l doilea an consecutiv, însă, nu pentru premii, ci din plăcere.



"În România, am o fermă de rîme, produc bio fertilizator şi nadă, deci sunt legate de pescuit. Sperăm şi noi la un loc pe podium, dar doar sperăm", a spus Petru Diaconiţă, pescar din România.



Iar acest ucrainean, care a parcurs mai bine de 500 de kilometri, spune că îşi doreşte mult să învingă.



"Am fost şi anul trecut la acest campionat şi am ocupat locul trei. În acest an totul este mai complicat, la locurile de frunte nu pretind, dar vreau să intru în primii zece", a zis Vladimir Romancuc, pescar din Ucraina.



După mai bine de cinci ore, pescarii au fost răsplătiţi cu mâncare pregătită pe malul lacului.

"Aici pregătim supa de peşte, am făcut-o pentru 70 de persoane, în acest vas.Aici avem peşte crap, caras, avem legume proaspete, usturoi, ardei iute, şi altele."

"Pregătim aici o salată de vară, cu multe vitamine, cu ardei, roşii şi varză proaspătă."



Cei înscrişi în concurs spun că totul depinde de ce momeală ai cu tine.



"Băieţii de la Chisinau dau cu larve, noi nu avem şi cam asta ne dă în jos. Noi doar cu viermi simpli şi atât."



"Noi suntem profesionişti, sportivi, nouă ne este indiferent de timpul de afară. Suntem cu toţii în condiţii egale, iar principalul lucru este să învingem, iar timpul cum va fi, aşa va fi."



Rezultatele finale ale concursului vor fi anunţate în această seară.