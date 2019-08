BĂTĂLIA RUGBYŞTILOR PE PLAJĂ. Fulger Ialoveni a învins în finală cu 5-3 pe Bluemarine

Fulger Ialoveni a devenit câştigătoarea "Cupei Independenţei-2019" la rugby pe plajă. Echipa pregătită de Tudor Butnaru învins cu 5-3 pe Bluemarine Chişinău în finala competiţiei, desfăşurate în Parcul Valea Morilor.



"O victorie foarte dificilă! Pur şi simplu avem o echipă nouă. Are o mare importanţă această victorie pentru noi. MUSCA N-aş spune că suntem mai buni ca adversari. Suntem mai motivaţi, însă avem de lucrat mult ca să fim mai buni ca toţi."



"Noi am muncit foarte mult la antrenamente. Chiar şi în zile libere. Am vrut să obţinem acest rezultat, care ni l-am dorit."



Pe locul trei s-a clasat gruparea Universităţii Tehnice. Ediţia din acest an a adunat 6 echipe.

Spre deosebire de forma clasică, meciurile se desfăşoară pe un teren mai mic, iar fiecare repriză durează câte 5 minute. La turneu au participat şi jucătorii echipei naţionale de rugby a Republicii Moldova Andrei Romanov şi Igor Mişin.



"Rugby pe plajă este o parte a rugbyului mai distractivă, cu mai multe emoţii, artificii. Pe lângă forţă este un pic de artistism."



"Nimeni nu vrea să cedeze. La această competiţie nimeni nu vrea să fie ultimul. Toţi tind pentru a câştiga cupa şi asta e foarte bine. Avem meciuri foarte interesante şi o luptă foarte puternică."



"Cupa Independeţei" la rugby pe plajă a ajuns la a patra ediţie.