BĂTĂLIA ROBOŢILOR LA SUMO: Astăzi a avut loc campionatul SumoBot Challenge

Tinerii pasionaţi de robotică şi-au dat întâlnire pe un ring de luptă. 88 de echipe din toate colţurile ţării au venit la campionatul SumoBot Challenge, cu cei mai puternici roboţi confecționați din lego. Bătălia a avut loc după regulile sumo, sportul național al japonezilor. Anul acesta, competiţia a adunat un număr record de aproape 200 de participanţi.



Corneliu Verenceanu reprezintă pentru al treilea an la competiţia SumoBot Challenge, Liceul Teoretic "Ştefăneşti", din raionul Floreşti.



"Desigur că am multe emoţii pentru că am câştigat două runde, dar a treia am pierdut-o. Robotul meu este făcut din două motoare, iar la fiecare motor sunt amplasate câte două roţi fiind că motorul să aibă mai mare putere", a spus Corneliu Verenceanu, participant.



Participanţii spun că s-au pregătit câteva luni pentru a ajunge la competiţia de la Chişinău.



"În primul rând trebuie pregătire cu câteva luni mai înainte. La fel, robotul de gândit cum ar trebuie să fie, mai ales programa."



Participanţii au fost însoţiţi şi de suporteri. Printre aceştia s-au regăsit părinţi, profesori, dar şi colegi de clasă, care le-au ţinut pumnii echipelor preferate.



"Anul mai trecut am luat locul întâi şi mă mândresc şi acum sperăm că o să luăm rezultatele de anul celălat."



"Astăzi participăm la SumoBot suntem două echipe şi avem emoţii mari că sunt roboţi care sunt mai puternici decât noi, dar sunt şi mai slabi."



"Este echipa care este din aceeaşi şcoală ca şi a mea şi am venit să-i susţin şi pe ei."



Organizatorii spun că acest concurs încurajează copiii interesaţi de robotică și tehnologii să-şi dezvolte abilități inginerești.



"Participarea a aceste competiţii s-a dovedit a fi o metodă foarte eficientă de a motiva copii să înveţe multe chestii care le sunt de obicei complicate, ei de obicei, pregătind acest robot, au realizat un proiect ingineresc destul de sofisticat şi au învăţat foarte multe concepte din fizică", a spus Ionela Titirez, organizator.



Campionatul SumoBot Challenge se află la a treia ediţie. Participanţii la competiţie vor primi diplome şi cupe.