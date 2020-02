Bătălia dintre doi șoareci pe un peron de metrou devine fotografia anului la secțiunea "animale sălbatice"

Fotograful britanic, Sam Rowley, a fost omul potrivit la momentul potrivit, reușind să surpindă momentul confruntării dintre doi șoareci pe peronul unei stații de metrou din Londra. Imaginea a fost nominalizată pentru "Fotografia anului", la secțiunea "animale salbatice", premiu pe care l-a și câștigat, anunţă a1.ro.

Din păcate, actele de violență în public pot fi surprinse adesori în orice împrejurare și colț al lumii, însă de câte ori ni se aduce la cunoștință un astfel de incident, suntem tentați să ne gândim imediat la două persoane, nu la doi șoareci.

Însă tocmai aceștia sunt protagoniștii confuntării mortale surprinse de fotograful britanic Sam Rowley, pe peronul unei stații de metrou londoneze.

Ideea fotografiei lui Rowley provine din vizionarea unei înregistrări trimise de un prieten care filmase, în timp ce se întorcea spre casă, o confruntare între doi șoareci. Acesta relatează cum în trecut a mai avut ocazia de a fi martor în realitate și la alte încăierări între doi sau mai mulți șoareci, ori de câte ori vreun pasager scăpa o fârâmitură sau bucată de mâncare pe suprafața podelei. În ciuda privirilor ciudate din partea călătorilor în timp ce acesta era întins pe peroanele mai multor stații din Londra, Rowley se pregătea să imortalizeze o confruntare memorabilă, o fotografie ce înfățișează doi luptători stând în picioare și lovindu-se cu membrele anterioare precum doi boxeri. Învingătorul a reușit să plece, glorios, cu fârâmitura mult râvnită.

Fotografia lui Rowley, denumită "Cearta din stație", fost selectată de către Muzeul de Istorie Naturală din Londra, alături de alte 24 de imagini, pentru finala concursului "Fotograful anului 2019", la secțiunea rezervată fotografiilor cu protagoniști din regnul animal. În concurs au fost înscrise, în acest an, 48.000 de imagini din 100 de țări. Procesul de votare s-a încheiat pe 4 februarie 2020. Imaginea realizată de acesta a câștigat LUMIX People's Choice Award Wildlife Photographer of The Year.

"Toată lumea ştie de existenţa şoarecilor de la metrou, dar nu cred că au mai fost văzuţi dintr-o astfel de perspectivă până acum", a declarat pentru CNN Rowley, un documentarist de 25 de ani care lucrează la BBC.