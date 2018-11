BĂTAIE PÂNĂ LA SÂNGE într-o familie din Capitală. Un tată şi fiul său au ajuns pe mâna poliţiei

Bătaie până la sânge într-o familie din Capitală. Un tată și fiul său, ambii în stare de ebrietate, au ajuns aseară pe mâna poliției, după ce și-au împărțit pumni în apartamentul în care locuiesc. Oamenii legii au fost alertați de vecini.

"- El e vinovat, nu eu. Totul va trece. Minunatul meu tată, iată acum ce a ieşit..."

Totul ar fi început după ce fiul ar fi încuiat ușa apartamentului și nu i-a permis tatălui său să intre. Abia după o oră i-ar fi deschis, iar între cei doi s-a iscat o bătaie.

Părintele şi-a lovit feciorul în cap cu un obiect dur, provocându-i leziuni ușoare. La fața locului a fost chemați și medicii.

"Eu am băut cu foștii colegi de universitate. Din principiu nu am vrut să-i deschid ușa. Eu am vrut doar să dorm."

Tatăl a refuzat să vorbească în fața camerei de filmat.

"Știi ce?!...Du-te de aici să nu te văd."

Vecinii spun că în familia celor doi scandalurile nu se mai termină deja de 11 ani.

"Nu este seară în care ei să nu facă gălăgie. Se bat...se taie... Toate problemele le face tatăl băieților. El nu îi lasă în pace să trăiască. Ei toți trei servesc."

Cei doi bărbați au fost transportați pentru audieri la Inspectoratul de Poliție Buiucani.