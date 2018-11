Bătaie, furturi, jafuri şi trafic de droguri. Mai multe localuri din Capitală, adevărate cuiburi pentru infractori

Mai multe localuri din Capitală s-au transformat în adevărate cuiburi pentru infractori. Furturile, jafurile şi traficul de droguri sunt la ordinea zilei în unele baruri din oraş. Poliţiştii dau alarma, pentru că primesc mii de sesizări în acest sens.

Printre localurile cu faimă rea se numără şi un bar de lângă Autogara Centru. De la începutul anului, forţele de ordine au intervenit de 114 ori aici. Oamenii beau nestingheriţi alcool chiar şi în plină zi.



"Oamenii beau aici şi normal că vin aici", a spus o tânără.



"Nu demult aici la gară se băteau vreo doi, vreo şase. S-au dezbrăcat, au bătut în fereastră, mai nu au stricat fereastra", a subliniat un bărbat.



Angajata de la bar neagă cele spuse de clienţi şi susţine că aici liniştea este la ea acasă: "Nu permitem, nu permitem să ajungem la bătăi. Înainte erau, cu vreo 10 ani în urmă, dar acum la barul nostru nu-s".



În sectorul Ciocana, în trei baruri de pe bulevardul Mircea cel Bătrân, am găsit zeci de oameni cu paharele în mână la miezul zilei.



"-Când înnoptează, aici se încep deja probleme.

-Aţi fost vreodată martor? Aţi vazut vreodată vreo bătaie?

-Am văzut. Multe. Când oamenii cad aşa, cad aşa mort", a afirmat un bărbat.



Şeful adjunct al poliţiei municipale, Silviu Muşuc, spune că, pentru a face ordine, poliţiştii au împărţit aproape 140 de amenzi şi au făcut sesizări la instituţiile de control. De asemenea, de la începutul anului au fost deschise 180 de dosare penale. Totuşi, acest lucru nu este de mare ajutor.



"Eu aş propune la aceşti agenţi economici, la care sunt mai multe chemări şi, îndeosebi, care vând băuturi spirtoase minorilor să le fie retrasă autorizaţia pe veci", a declarat Silviu Muşuc, şef adjunct al Direcţiei de poliţie a municipiului Chişinău.



De la începutul acestui an, la serviciul unic de urgenţă 112 au fost primite aproape 3.000 de solicitări de la oameni deranjaţi de haosul din localuri. Cele mai multe sesizări, aproape 800, au fost înregistrate din sectorul Botanica