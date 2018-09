BĂTAIE DE JOC la Spitalul CFM. Ce a găsit Premierul Pavel Filip într-o vizită inopinată: jacuzzi, marmură și saloane de lux (VIDEO)

La spital, ca la hotel. De astfel de condiții au parte șefii CMF, care se bucură de jacuzzi, marmură și saloane de lux.

Aflat într-o vizită la fostul Spital al Căii Ferate, Pavel Filip s-a arătat uimit de faptul că a găsit acolo salon de lux pentru șefi, în timp ce în spital nu există apă și canalizare de calitate.

Prim-ministrul este de părere că aceste renovări sunt o bătaie de joc, iar așa ceva nu a văzut nicăieri. De asemenea, acesta crede că spațiul este utilizat inutil.

"Pavel Filip: Asta pur și simplu e o bătaie de joc. Eu când îmi închipui că noi avem datorii pe salarii la Calea Ferată, pe de altă parte tot timpul s-a finanțat acest spital și iată ce vedem. De acești bani cumperi o cadă sau alte echipamente pentru proceduri, dar de dormit dacă vrea să doamă în confort lasă să doarmă acasă. Deci, e spațiu utilizat absolut inutil și nu este nimic altceva decât o reminiscență sovietică care a venit: iată pentru șefi, noi trebuie să avem grijă să-i punem separat. Eu sincer vă spun, eu nu am mai văzut nicăieri așa ceva.

Angajat: Cu părere de rău eu vă spun că acest spital nu a avut investiții deloc, se cere reparație totală. Aprovizionare la apă, canalizare. S-a finanțat aici, s-a pus marmură, dar acolo..

Pavel Filip: Eu vă spun, asta e o bătaie de joc, spitalul trebuie să fie spital, dar aceste e hotel. La noi în Moldova cu cât e mai mic șeful, cu atât e mai mare ambiția pentru a se afirma"

În replică, un angajat a spus că lux-ul este pentru delagațiile care vizitează spitalul.

Mai mult, Calea Ferată are datorii la salarii.

"Am fost pur și simplu consternat astăzi să găsesc la fostul Spital al Căii Ferate un salon de lux pentru șefi, cu băi, marmură și covoare scumpe. Ani la rând s-au pompat bani în acest salon în care se tratau șefii CFM, în timp ce în spital nu există apă și canalizare de calitate, iar Calea Ferată are uriașe datorii la salarii. Arată ca o camera de hotel, nu un salon de spital, iar în locul acestuia se puteau instala zeci de paturi, atât de necesare. Am cerut ca Ministerul Sănătății, care a preluat recent gestiunea spitalului, să cheltuiască banii statului strict în folosul pacienților", a spus premierul Pavel Filip.