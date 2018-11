Bătaie cu pumnii şi picioarele la şcoala. Un copil de 10 ani a ajuns la spital

Un copil în vârstă de zece ani a fost bătut cu pumnii și cu picioarele de doi colegi de clasă și a ajuns de urgență la spital.

Conform opiniatimișoarei.ro, incidentul s-a întâmplat în urmă cu câteva zile, la Școala Generală 7 din Timișoara.

"Totul a început după un schimb de replici între copii, iar la finalul orei, băiatul meu a fost trântit la pământ pe holul școlii și lovit cu bestialitate în cap, în spate și în piept. Copilul leșinat în bătaie a fost scos de sub picioarele lor de un alt coleg și dus la infirmeria școli. Văzându-l în ce hal era, de la infirmierie au sunat la ambulanță… în scurt timp SMURD-ul și poliția au venit pentru a-i acordă ajutorul. După stabilizarea copilului am fost duși la spital pentru investigații și monitorizare și a rămas internat în spital. Are tratament medicamentos pentru a evita spargerea unor vene la cap sau, în caz că s-au spart, să se dizolve. A făcut și un atac de panică. Dirigintă, după ce l-a scuturat de praf, voia să îl trimită pe jos acasă, însă infirmiera nu a lăsat-o și a chemat salvarea", a povestit mama băiatului agresat în școală, conform sursei citate.

Femeia susţine că a depus plângere la Poliție și speră ca cei vinovați să plătească pentru durerea fiului ei.

Inspectoratul, pe de altă parte, insistă că n-a fost informat cu privire la incident.

"Direcțiunea școlii nu ne-a informat despre acest incident, întrucât a considerat că a fost doar o ‘ciufuleală’ între copii. Într-adevăr a fost anunțată Salvarea pentru a-l prelua pe copilul lovit, așa cum cere procedura. Dirigintă de la acea clasa va fi schimbată", a declarat Aura Danielescu, inspector șef ISJ Timișoara.