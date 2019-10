BĂTAIA NU-I METODĂ DE EDUCAŢIE. Ce spun psihologii despre cazul familiei de moldoveni stabilită în Franţa, care a rămas fără cele două fetiţe

Cazul familiei de moldoveni stabilită în Franţa, care a rămas fără cele două fetiţe pentru că le-ar fi bătut, scoate la iveală diferenţe mari privind modul în care se înţelege educaţia. Dacă mulţi părinţi de la noi consideră că bătaia face parte din buna-creştere, ţările europene resping violenţa fizică asupra copiilor, iar pedepsirea celor care o aplică devine act de justiţie.

Sociologul Diana Cheianu susţine că sistemul de protecţie al copilului din Franţa nu trebuie criticat, ci dimpotrivă părinţii din ţara noastră trebuie să-şi schimbe viziunea privind modul de rezolvare a conflictelor cu cei mici: să comunice cât mai mult cu ei, să-i asculte şi să-i educe cu iubire. În felul acesta, copiii au şansa să devină adulţi fericiţi, liberi şi responsabili de ceea ce fac. Altfel, violenţa naşte violenţă.



"În ţările dezvoltate legea stă în capul mesei. Ar trebui să servească drept exemplu pentru a schimba nu numai mentalitatea cetăţenilor noştri care se află în acele ţări, dar şi mentalitatea celor de acasă. Maturul ar fi trebuit să o înţeleagă. Exista acolo un dezacord care trebuia rezolvat prin comunicare", a declarat Diana Cheianu sociolog.



Psihologii nu exclud că cei doi soţi stabiliţi în Franţa au fost şi ei, în copilărie, victimele ale violenţei. La astea se adaugă şi anii de adaptare, precum şi problemele cu care se confruntă o familie care emigrează în altă ţară. Prin urmare, şi părinţii celor două fetiţe au nevoie de ajutorul specialiştilor, înainte ca micuţele lor să revină în familie.



"Un om care hotărăşte să emigreze se confruntă cu tot soiul de probleme de adaptare, de acomodare, de percepere a mediului în care se află. Mulţi părinţi de azi sunt care spun că "Pe mine mama şi tata m-a bătut şi uite că eu am crescut om." Nu se ştie cât de om erai, dacă nu erai bătut", a declarat Aurelia Balan psiholog.



În timp ce familia de moldoveni cere cu disperare ajutorul autorităţilor de la noi ca să-şi recupereze copiii, premierul Maia Sandu nu ştie nimic despre acest caz. Mai mult, prim-ministrul s-a arătat deranjată de întrebarea reporterului Publika TV privind acest subiect şi a refuzat să vorbească în faţa camerelor de filmat.



"Nu ştiu despre ce este vorba şi nu am timp acum să vă răspund. Nu ştiu, despre ce vorbiţi. - Poate mă lăsaţi şi pe mine să fac ceva. - Despre copiii care au fost luaţi de autorităţile din Franţa. - Trimiteţi o solicitare la serviciul de presă."



De cealaltă parte, consilierul premierului pentru politică externă, Vladislav Kuliminski, care din 11 noiembrie va prelua funcţia de secretar de stat la Ministerul de Externe, ne-a spus că Ambasada Republicii Moldova în Franţa este în căutarea unei soluţii pentru a ajuta familia Zubcov.



"Am luat legătura şi lucrăm. Imediat ce o să avem o soluţie noi o vom comunica, exact care a fost soluţia aceasta."



De mai bine de o lună, soţii Zubcov îşi vizitează fetiţele la centrul de plasament, după un orar stabilit. Ultima dată când le-a văzut, spune tatăl lor, copilele aveau vânătăi. Dânsul a expediat la adresa redacţiei noastre şi câteva poze care confirmă acest lucru. Fotografiile respective au fost trimise şi reprezentanţilor Ministerului de Externe de la Chişinău pentru a se autosesiza. Anastasia Nani, şefa serviciului de presă de la MAEIE a declarat că, în 29 octombrie, consulul Ambasadei Moldovei în Franţa, Eugen Vizir, va efectua o vizită împreună cu părinţii la centrul de plasament unde stau micuţele.