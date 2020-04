Băștinași din Bobeica, stabiliţi peste hotare sau în Chişinău, au donat o ambulanţă pentru satul natal

Nu au uitat de unde au plecat. Mai multe persoane originare din comuna Bobeica, Hînceşti, stabiliţi peste hotare sau în Chişinău, au pus mână de la mână şi au donat o ambulanţă pentru localitatea de baştină. Aceştia s-au mobilizat prin intermediul reţelelor de socializare, iar banii au venit din Italia, Spania, Germania, dar şi din Chişinău.

Pentru locuitorii din comuna Bobeica, aceasta este prima ambulanţă modernă, din ultimele decenii.



Ambulanţa, care a fost adusă din Germania, a costat peste şapte mii de euro. Aceasta este practic un vehicul de terapie intensivă pe patru roţi, deoarece este dotată cu ventilatoare mecanice şi stimulator cardiac.



Punctul de Asistenţă Medicală Urgentă din Bobeica deserveşte şapte localităţi. Până acum, acesta aveau doar o ambulanţă de producţie rusească, achiziţionată recent de către autorităţi, şi alta de pe vremea sovietică, care era folosită doar în situaţii excepţionale.



Ideea de a dona o ambulanţă comunei i-a venit lui Adrian Bîrdan, băştinaş stabilit cu traiul în Spania. El spune că a rămas decepționat când a văzut cum sunt transportaţi pacienţii din comună.



"Având o situaţie de urgenţă aici în Spania, cu tatăl meu, mi-am dat seama cât de mult contează primul ajutor şi condiţiile în care se face. Am reuşit într-o lună şi ceva să adunăm banii, am adunat 9300, am căutat şi am cumpărat ambulanţa cu 7.300 de euro", a declarat Adrian Bîrdan.



Primarul comunei spune că a reuşit să obţină toate autorizaţiile pentru a aduce ambulanţa în Moldova. În viitorul apropiat, maşina urmează să fie înmatriculată.



"A durat un pic mai mult ca să o aducem, pentru că a trebuit să obţinem toate avizele de la ANSP, de la Comisia umanitară la nivel raional şi naţional, ministerul Sănătăţii, Serviciul vamal. Ea a fost donată Primăriei, noi urmează s-o înmatriculăm, convocăm şedinţa Consiliul şi prin decizia Consiliului o transmitem pentru exploatare către PAMU Bobeica", a menționat Lilian Musteață, primarul comunei Bobeica.



În total, Punctul de Asistenţă Medicală Urgentă din Bobeica deserveşte aproape şapte mii de locuitori.