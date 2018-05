Băsescu îl distruge pe Năstase: E o copilărie să ceri retragerea candidaţilor din cursa electorală

Este o copilărie să ceri unor partide să-şi retragă candidaţii din cursa electorală. Astfel a comentat Traian Băsescu apelul lui Andrei Năstase către Constantin Codreanu, candidatul PUN la alegerile locale pentru Primăria Chişinău, să se retragă în favoarea sa. Mai mult, fostul preşedinte al României susţine că Andrei Năstase ar pierde bătălia în turul doi indiferent cu cine ar concura.

Fostul lider de la Cotroceni spune că alegerile sunt un test pentru fiecare partid, iar formaţiunile care ştiu sigur că nu au şanse să-l treacă ar trebui să recunoască acest lucru.



"Ştiu un lucru sigur şi anume că atunci când nu ai şanse trebuie să ţi le apreciezi corect. Apelul la retragerea candidaţilor este o copilărie. N-am făcut compromisuri nici în România când a fost vorba de alegeri. N-o să vin să împrumut năravuri de la Chişinău pentru viaţa politică", a spus Trăian Băsescu, preşedinte de onoare PUN.



Preşedintele de onoare al Partidului Unităţii Naţionale a făcut referire şi la rezultatele sondajului prezentat astăzi, la Chişinău, care arată că Andrei Năstase, candidatul Partidului Demnitate şi Adevăr, nu are şanse să ajungă primar al Capitalei.



"În varianta Andrei Năstase - Ion Ceban, Ceban câştigă mult peste marja de eroare, la şase puncte diferenţă 53 la 47. Andrei Năstase pierde pe linie în faţa oricărui candidat. Domnul Munteanu pierde şi domnia sa pe linie", a spus Trăian Băsescu, preşedinte de onoare PUN.



Anterior, liderul PDA, Andrei Năstase, naşul de cununie al lui Victor Ţopa a îndemnat candidaţii din partea partidelor proeuropene să se retragă din cursa electorală în favoarea sa. Nicio formaţiune politică nu a răspuns apelului. În cadrul conferinţei, fiind întrebat de jurnalişti dacă şi-ar fi dorit ca liderul PAS, Maia Sandu, să fie candidat la Primărie în locul lui Andrei Năstase, Traian Băsescu a declarat că ar fi creat o alianţă cu PAS.



"Dacă era Maia Sandu, nu aveam candidat. - Rep: - De ce nu îl susţineţi pe Andrei Năstase? - Am spus că nu vreau să atac pe nimeni. Nu vreau să dau explicații răutăcioase", a spus Trăian Băsescu, preşedinte de onoare PUN.



Anterior, candidatul PUN la funcţia de primar al Capitalei, Constantin Codreanu, a declarat că regretă faptul că Maia Sandu nu a candidat, deoarece nu a înțeles miza acestor alegeri locale. Potrivit lui, Sandu ar fi avut toate șansele să obțină fotoliul de primar.