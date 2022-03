Baschetul moldovenesc are viitor! Cinci echipe din ţară s-au confruntat pentru medalii în cadrul campionatului "Ligii de Baschet din Moldova", rezervat copiilor cu vârsta de până la 14 ani

Cinci echipe din ţară s-au confruntat pentru medalii în cadrul campionatului "Ligii de Baschet din Moldova", rezervat copiilor cu vârsta de până la 14 ani. La turneu au participat 5 echipe, care au jucat în sistem fiecare cu fiecare. După disputarea tuturor partidelor cele mai multe puncte a acumulat echipa Admirals din Capitală, care s-a clasat pe primul loc."Suntem mulţumiţi de rezultat. Totul a fost la nivel. Mulţumim antrenorilor pentru că au organizat acest turneu. Mulţumim şi tuturor celor care au participat." a declarat unul dintre jucătorii echipei învingătoare.Pe locul doi s-a clasat echipa din Dubăsari, iar podiumul a fost completat de formaţia care a reprezentant Liceul Teoretic "Mihai Grecu" din Chişinău."Se putea şi mai bine, dar în general totul este normal.Ne gândim pe viitor să ne clasăm pe primul loc.""Deja se încheie şi anul de învăţământ şi am avut doar câteva turnee. Noi lucrăm, ne antrenăm pentru a juca şi a câştiga, iar copii îşi doresc foarte mult să participe la competiţii, astfel e bine că am avut ocazia să participăm la această competiţie."Turneul a fost organizat de Liga de Baschet a Moldovei în colaborarea cu Academia Admirals din Chişinău."Echipa noastră participă mereu la competiţii peste hotare, în special în Ucraina şi în Europa. Însă nu toţi îşi pot permite să participe la turnee în afară ţării şi astfel există jucători, care au nevoie de practică de joc. Din acest motiv am organizat acest turneu pentru ca nu doar baschetbaliştii noştri să acumuleze experienţă, dar şi să poată creşte şi nivelul echipelor din Moldova." a ţinut să precizeze unul dintre antrenorii Academiei Admirals, Evghenii PostolachiIurie Zariţchi, preşedinte Ligii de Baschet din Moldova a specifcat că turneul a fost interesant. Am văzut la ce nivel sunt echipele. În multe alte ţări la această vârstă sunt deja baschetbalişti în toată regula, dar la noi, cu părere de rău, abia la 12 ani încep să practice baschetul, astfel că acum trebuie de ridicat nivelul."La competiţie au mai participat o echipă din Tiraspol, dar şi formaţia Liceului Teoretic "Gaudeamus" din Chişinău.