Baschetbalistul Ja Morant a fost desemnat cel mai bun debutant în NBA

Kendrick Nunn de la Miami Heat s-a clasat pe locul doi în acest top realizat de reprezentanții ligii profesioniste nord-americane de baschet, iar Zion Williamson de la New Orleans Pelicans, pe trei.Votul are la bază meciurile din sezonul regulat până pe 11 martie, când turneul a fost întrerupt din cauza pandemiei de coronavirus. În această perioadă, Morant a avut medii de 16,6 puncte şi 6,9 pase decisive pe meci."Este ca o binecuvântare, o mare onoare. Am depus o muncă enormă zi de zi. A fost greu, dar până la urmă totul se răsplătește. Știu că mai am încă mult de lucru", a menționat, Ja Morant.Jamel Morant are 21 de ani, iar în 2019 a fost selectat de Memphis Grizzlies, când juca la echipa Murray State University.