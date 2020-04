Baschetbalista americană de origine română, Sabrina Ionescu, alegerea numărul 1 în draft-ul WNBA

Sabrina Ionescu, baschetbalista americană de origine română, face senzaţie în Statele Unite ale Americii. Jucătoarea de 22 de ani a fost alegerea numărul 1 în draft-ul WNBA, care s-a desfăşurat în premieră online.

Ionescu a fost selectată de gruparea New York Liberty şi, astfel, va evolua în liga profesionistă.

"Cu siguranţă, de când am început să joc baschet, visul meu a fost să devin profesionistă. Toată energia acumulată în ultimii ani o păstrez pentru meciurile la nivel profesionist, pentru a deveni mai bună şi pentru a le ajuta pe noile mele colege de la New York Liberty", a spus baschetbalista New York Liberty, Sabrina Ionescu.

Sabrina Ionescu a jucat pentru echipa Universităţii din Oregon din anul 2016. Ea este liderul all-time la triple-double la nivel de colegii şi este singura jucătoare cu peste 2 mii de puncte marcate, peste 1000 de recuperări şi peste 1000 de pase decisive.

Sabrina Ionescu s-a născut în 1997 în Statele Unite, din părinţi români. Tatăl sportivei a plecat din România în anul Revoluţiei şi a început o viaţă nouă pe pământ american, iar soţia sa şi fratele Sabrinei i s-au alăturat în 1995.