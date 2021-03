Barcelona: Biletele pentru un concert fără obligativitatea distanţării fizice s-au epuizat în câteva ore

''Vă mulţumim foarte mult pentru maniera incredibilă în care aţi răspuns la acest proiect'', au scris pe Twitter organizatorii Festivals per la Cultura Segura.Fanii nu vor trebui să respecte distanţa de siguranţă în timpul concertului trupei indie pop spaniole Love of Lesbian, programat pentru 27 martie, la sala Palau de Sant Jordi, cu o capacitate de 24.000 de spectatori.Cu toate acestea, concertul se va desfăşura cu respectarea unor măsuri de precauţie.În ziua concertului, spre exemplu, toţi cei care au reuşit să cumpere bilet vor fi nevoiţi să-şi facă un test rapid pentru depistarea coronavirusului în intervalul 8:00 am- 4:00 pm într-unul dintre cele trei centre speciale de testare, iar rezultatul va trebui să fie negativ. Se va permite doar accesul spectatorilor cu vârsta cuprinsă între 18 şi 65 de ani şi care deţin un smartphone cu sisteme de operare cel puţin versiunea iOS 11 sau Android 7 pentru a putea descărca programul pentru testul rapid coronavirus.Anul trecut, cu puţin timp înainte de Crăciun, în Madrid a avut loc un concert la care au luat parte 5.000 de persoane cu respectarea restricţiilor de distanţare fizică, fără să existe însă obligativitatea realizării unui test sau ca spectatorii să fie monitorizaţi.Evenimentul a stârnit un val de critici având în vedere că numărul infectărilor începuse din nou să crească chiar în acea perioadă.