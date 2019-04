Bărbatul fals înviat de un pastor african, A MURIT. De data aceasta, nimeni NU L-A AJUTAT

Bărbatul care în luna februarie 2019 a fost înviat fals de un pastor african, în cadrul unei ceremonii, a murit. Acesta s-a stins din viaţă în urmă cu câteva zile şi a fost deja înmormântat.



Pastorul african Alph Lukau a stârnit o mulţime de reacţii, după ce în mediul online a apărut filmuleţul în care el readuce la viaţă un bărbat aflat într-un sicriu. După câteva zile s-a dovedit totul fals. Bărbatul era viu în momentul în care a fost aşezat în sicriu pentru ca pastorul să demonstreze că poate readuce oameni la viaţă.



Acum, bărbatul a murit cu adevărat şi nu l-a mai "înviat" nimeni. S-a stins din viaţă săptămâna trecută şi între timp a fost şi înmormântat.

South Africa’s Prophet Alph Lukau of Alleluia Ministries resurrects a dead man today, Sunday 24th February 2019. He says the man died on Friday and had been in the Mortuary. pic.twitter.com/S2u7pJBWJQ