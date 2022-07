Bărbatul care și-ar fi aruncat copilul peste geam riscă detenție pe viață. El a fost reținut pentru 72 de ore

Oamenii legii au pornit o cauză penală pentru omor intenționat cu deosebită cruzime, în cazul bebelușului care ar fi fost aruncat de la etajul patru de către tată. Bărbatul a fost reținut pentru 72 de ore, însă deocamdată nu a făcut declarații.



”La moment, organul de urmărire penală de comun cu procurorii sectorului Buiucani urmează să stabilească toate circumstanțele producerii acestei tragedii și ce l-ar fi făcut pe bărbat să recurgă la acest gest ca să arunce copilul peste geam. Vor fi dispuse expertize medicale care vor stabili dacă bărbatul era conștient de fapta care a comis-o sau nu”, a spus NATALIA STATI, ofițer de presă al Poliției Capitalei.



Dacă va fi găsit vinovat, bărbatul riscă să facă până la 20 de ani de închisoare sau chiar detenție pe viață.

Suspectul este un bărbat în vârstă de 28 de ani, de origine străină. El avea în țara noastră permis de ședere, care expiră la sfârșit de an.



”Bărbatul a primit permisul de şedere în vederea reîntregirii familiei, bărbatul e venit de nu foarte mult timp pe teritoriul Republicii Moldova.

– Bărbatul a venit în acest an în Moldova?

– Nu, de anul trecut.”



Mama copilului a povestit jurnaliștilor Publika TV că în momentul tragediei era plecată la cumpărături împreună cu cealaltă fetiță, în vârstă de doi ani. Aceasta ne-a mai spus că soțul ei era bolnav de diabet zaharat și că el avea deseori devieri comportamentale, dar nu era agresiv.

”Nenorocirea s-a întâmplat în acest bloc locativ. Potrivit poliției, tatăl și-ar fi aruncat fetița de trei luni peste geamul de la bucătărie de la etajul patru. Corpul neînsuflețit a fost găsit lângă acest teren de joacă de către un locatar, care a alertat imediat poliția.”



Mama micuței a fost de acord să discute cu noi, chiar dacă tragedia le-a afectat familia. Aceasta ne-a lăsat să intrăm în apartamentul unde s-a produs incidentul, dar pentru a-i păstra identitatea, am decis să nu arătăm imagini nici cu ea și nici din interiorul locuinței, unde se afla soțul ei cu micuța de trei luni.



”Eu am ieșit cu fetița mai mare la plimbare și am intrat la magazin, am cumpărat produse, apoi am venit acasă. Când am ajuns, am văzut ambulanța, nici nu am observat poliția. M-am gândit că s-a certat cineva dintre vecini. Am urcat și vecinii au zis că a căzut un copil în gol. Mai întâi au zis că de un an. Al nostru nu are un an. Nici nu mi-a dat prin cap că poate fi copilul meu.”



Soții sunt împreună de trei ani. Femeia aşa nu-și poate explica ce s-ar fi putut întâmpla în momentul tragediei. Ea spune că soțul ei era grijuliu, își iubea copiii și că nu-i vine să creadă ce s-a întâmplat. Totuşi, femeia afirmă că bărbatul avea devieri comportamentale destul de des.



”Am intrat în apartament, nu am găsit copilul. Am întrebat soțul unde este copilul, dar el nu a putut răspunde. Nu era conștient. El are diabet. Iar atunci când îi cade glucoza, el nu este conștient. Poate el o ținea și ea a căzut din brațe. Nu știu exact, nu am fost acasă. Dar el nu putea să-i facă rău. Mai ales dacă era în stare normală, el nu putea să facă asta. Este un tată bun, își iubește copiii".



Femeia ne-a spus că și-a lăsat fetița cu soțul de multe ori. Mai mult chiar, ea spune că bărbatul nu a fost agresiv în familie şi nici cu alţi oameni.



”Chiar dacă se întâmpla să scadă nivelul de zahăr, el putea să adoarmă ori să vorbească fără sens, dar nu s-a întâmplat niciodată să facă rău cuiva sau să fie agresiv. Eu nu îl urăsc. Da, mă doare sufletul. E o tragedie pentru mine. Dar nu îl urăsc. Vreau să lupt pentru libertatea lui. Nu vreau să fie închis. Nu vreau să stea în pușcărie. Da, a fost o situație, dar nu este infractor.”

Vecinii sunt șocați și nu își pot imagina ce l-ar fi făcut pe bărbat să-şi arunce copilul de la etaj.



”Când am venit acasă, chiar și în perioada aceea s-a întâmplat. Am văzut copilașul jos, da. Și salvarea, dar deja era mort. Am dormit la copii, m-am întors înapoi la dânșii. Vorbeau ceva afară că el era agresiv. Nu suporta să plângă copilul.”



”Ca toată lumea am rămas șocată. E o tragedie de nedescris. Nu știu ce trebuie să ai în cap ca să faci acțiunea. Cineva care e în regulă n-ar face așa o faptă. Sigur că trebuie să fie cauze mai profunde ca să ducă la așa un gest.”