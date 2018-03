Bărbaţii din China se aruncă în mijlocul focurilor de artificii pentru a alunga demonii în cadrul unei sărbători tradiţionale

scrie agerpres.ro. Aceste scene spectaculoase se derulează la fiecare început de an chinezesc în provincia de coastă Fujian, unde localnicii speră să-i alunge astfel pe demoni şi să-şi asigure protecţia zeilor locali.Voluntarii curajoşi din satul Xiaohu se lasă "posedaţi" de aceste divinităţi, după care psalmodiază incantaţii, suflă în goarne şi sunt conduşi în transă în curtea unui templu.Ei petrec apoi fiecare peste zece secunde sub o cascadă de scântei, agitând drapele şi evantaie sub privirile a sute de spectatori.Bărbaţii ies apoi cu trupurile înroşite din aceste focuri de artificii, dar susţin că este un început de bun augur pentru noul an al câinelui, care a început la 16 februarie."Am fost foarte mirat când am trăit asta pentru prima dată. Mi se părea ceva ireal. De atunci, vin în fiecare an", explică Chen Guoqiang, un tânăr spectator originar din provincie.