Bărbat, trimis în judecată. Ce MITĂ a luat pentru scoaterea unui automobil din baza de date a Serviciului Vamal

Cauza penală de învinuire a unui bărbat de trafic de influență a fost remisă în istanţa de judecată pentru examinarea în fond. Procuratura Anticorupție (PA) a anunţat despre finalizarea urmăririi penale.

Potrivit PA urmărirea penală a fost pornită în iulie 2023, de către Centrul Național Anticorupție (CNA) în baza unui denunț.

Astfel, potrivit materialelor, învinuitul, cunoscând despre faptul că denunțătorul a introdus pe teritoriul vamal al Republicii Moldova, sub regim vamal de admitere temporară, un automobil de model "Wolkswagen Passat", înregistrat în Marea Britanie, sub pretextul că are influență asupra persoanelor publice din cadrul Serviciului Vamal al Republicii Moldova și îi poate determina să radieze din baza de date oficială a informaţiei privind traversarea frontierei pe sensul de intrare a automobilului indicat.

De asemenea, acesta a pretins și primit în două tranşe, 1000 de euro. Totodată, individul a pretins suplimentar 500 euro, dar, din suma totală pretinsă a primit numai 200 euro.

Învinuitul nu și-a recunoscut vina, iar în prezent se află în arest preventiv, care expiră la 26 noiembrie 2023.

Ulterior, cauza penală a fost trimisă pentru examinare în fond la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani.

Anterior, învinuitul a mai fost condamnat pentru comiterea unei infracțiuni excepțional de grave.

Pentru infracțiunea comisă, acesta riscă o pedeapsă sub formă de amendă în mărime de la 100 000 la 150 000 lei sau cu închisoare de până la 6 ani.