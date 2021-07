Bărbat, rănit de un grup de romi. S-a întâmplat în plină stradă

Un bărbat din oraşul Edineţ a ajuns la spital cu răni după ce a fost agresat, în plină stradă, de un grup de romi. Conflictul a avut loc joi seara, iar totul ar fi pornit după ce victima, care se deplasa cu automobilul, i-a atenţionat pe făptași să nu meargă pe carosabil. Pentru a calma spiritele a fost nevoie de intervenţia poliţiei.



Mihai Zaim povesteşte că se întorcea acasă, iar romii care l-au atacat erau în mijlocul drumului.



"M-am străduit să frânez, să-i ocolesc, la ce unul din ei a lovit asupra maşinii, şi a strigat ceva. Au deschis uşa automobilului şi au început să mă lovească. ", povesteşte victima.



Bărbatul spune că a reuşit doar să cheme o rudă în ajutor, care a sunat la 112.



"Am fost lovit cu piatra în regiunea nasului. Am fost lovit cu piatra în mână. Am şi câteva cucuie. Mi-a fost spartă buza. Pe corp am tot zgârâieturi. Mi-a fost rupt maioul.", mai spune persoana agresată.



La faţa locului a intervenit un echipaj de poliţie care a reuşit să calmeze spiritele.



Baronul romilor din Moldova, Artur Cerari, are însă o altă versiune pentru cele întâmplate.



"Mi s-a comunicat astăzi dimineaţa că acolo şedeau aşa şi chefuiau băieţii ca întotdeauna. Şi a trecut o fetiţa cu mâncare, şi a trecut un cetăţean. Şi a lovit-o cu oglinda pe fetiţa ceea. Şi băieţii au sărit. Mai în scurt, l-au atacat, în mod strignent aşa."



Potrivit ofiţerului de presă al Inspectoratului de Poliţie Edineţ, Eugenia Molceanov, părţile implicate în conflict au ajuns la Centrul de Medicină Legală pentru stabilirea gravității leziunilor corporale. Pe cazul dat a fost pornită o anchetă.

Un alt incident cu implicarea mai multor persoane de etine romă a avut loc în oraşul Edineţ în 26 iunie. Potrivit martorilor, scandalul a pornit după ce câţiva oameni s-au arătat nemulțumiți că un bărbat îi filmează. Pentru a calma spiritele a fost nevoie de intervenţia poliției.

Tot săptămâna trecută, un grup de cetăţeni romi şi câţiva locuitori ai oraşului Otaci s-au luat la pumni în plină stradă. S-a întâmplat după ce doi adolescenţi au fost bătuţi de câţiva romi aflaţi în stare de ebrietate. Aceștia s-ar fi luat de o fată, care era împreună cu cei doi tineri.