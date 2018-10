Barbara Bush, fiica lui George W. Bush, s-a căsătorit în secret (FOTO)

Barbara Bush, fiica fostului preşedinte american George W. Bush, s-a căsătorit în secret cu actorul şi scenaristul american Craig Coyne, la sfârşitul săptămânii trecute, scrie mediafax.ro.

Nunta a avut loc în cadru restrâns, duminică, în oraşul Kennebunkport, din Maine. La eveniment au participat aproximativ 20 de persoane, printre care părinţii miresei, Laura şi George W. Bush - care a fost preşedinte al SUA din 2001 până în 2009 -, sora ei geamănă, Jenna, şi soţul acesteia, Henry Hager, alături de copiii lor, Mila, în vârstă de cinci ani, şi Poppy, în vârstă de trei ani.

Barbara Bush, în vârstă de 36 de ani, activistă în domeniul sănătăţii, nu a făcut publică relaţia cu Craig Coyne. Cei doi s-au cunoscut în urmă cu un an, prin intermediul unor prieteni, şi s-au logodit în vara acestui an.

Mireasa a povestit în exclusivitate pentru revista People că ceremonia a fost "scurtă şi foarte frumoasă" şi a avut loc în grădina cu vedere la mare a unei case pe care familia Bush o deţine în Maine.

