BARBA ARANJATĂ, CODIŢE FĂCUTE. Dumitru Sârbu a mers la frizerie înaintea luptei

Tinde să arate cât mai bine, mai stilat şi îngrijit! Luptătorul moldovean de K-1 Dumitru Sârbu are grijă de imaginea sa înaintea confruntărilor, aşa că şi-a aranjat barba şi şi-a făcut cosiţe în ajunul turneului "FEA World Series", programat pentru 6 octombrie la Chişinău. Sportivul şi-a schimbat înfăţişarea în două ore.



"Pentru mine este important să arăt bine. Este ceva neobişnuit şi de fiecare dată inventăm ceva nou, să atragem publicul şi să facem show", a spus Dumitru Sârbu, luptător K-1.



Arătând bine şi fiind foarte încrezător în propriile posibilități, sportivul moldovean afirmă că nu are dreptul să piardă partida cu lituanianul Martynas Danius în categoria de greutate de până la 65 de kilograme.



"Îţi spun că voi arăta tot posibilul şi cei care o să vadă lupta, nu vor avea nicio îndoială că am câştigat. Nu vreau să spun că lupta se va încheia înainte de termen, dar va fi o luptă bună", a spus Dumitru Sârbu, luptător K-1.



În vârstă de 27 de ani, Dumitru Sârbu este supranumit "McGregor de Moldova", datorită faptului că seamănă cu renumitul luptător irlandez de arte marţiale mixte.



"Încă nu pot să fiu aşa de arogant ca el, pentru că suntem oameni diferiţi. Sunt mai rezervat, dar totul se învaţă", a spus Dumitru Sârbu, luptător K-1.



Turneul organizat de Asociaţia FEA se va desfăşura în Sala Polivalentă din capitală.