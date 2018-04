Barack Obama va susţine în iulie discursul Fundaţiei Mandela

scrie agerpres.ro. "În acest an, suntem mândri să îl primim pe preşedintele Obama pentru discursul anual al Fundaţiei", a declarat Sello Hatang, preşedinte al Fundaţiei Mandela, care are ca obiectiv să păstreze vie moştenirea fostului laureat al Premiului Nobel pentru Pace.În fiecare an, Fundaţia Mandela încredinţează unui invitat prestigios sarcina de a susţine un discurs cu ocazia aniversării lui Nelson Mandela, născut la 18 iulie 1918 şi mort la 5 decembrie 2013.Printre precedentele personalităţi care au susţinut discursuri în cadrul Fundaţiei Mandela se numără fostul preşedinte american Bill Clinton, fostul secretar al ONU Kofi Annan şi miliardarul şi filantropul american Bill Gates.După 27 de ani de stat în închisorile regimului rasist alb, Nelson Mandela, simbol mondial al luptei împotriva apartheid-ului, a devenit primul preşedinte ales în mod democratic în Africa de Sud în 1994, post pe care l-a ocupat până în 1999.