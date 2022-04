Banii de la drumuri, redirecționați. Vor fi folosiți pentru finanțarea unor plăți sociale

Aproape 330 de milioane de lei care urmau să fie cheltuite pentru implementarea programului "Dezvoltarea drumurilor", au fost redirecţionate Ministerului Muncii pentru finanţarea unor plăţi sociale. Decizia a fost luată de Comisia pentru Situaţii Excepţionale. Conducerea Asociației Drumarilor Antreprenori din Moldova reclamă faptul că această decizie va afecta grav nu doar acest domeniu, dar şi întreaga economie a ţării. La rândul său, ministrul Infrastructurii, Andrei Spînu, a precizat că banii vor fi întorşi în Fondul Rutier după rectificarea Bugetului de Stat pentru 2022.

Președintele Asociației Drumarilor Antreprenori din Moldova, Boris Gherasim a precizat că în ultimii şapte ani, 10 miliarde de lei au fost redirecţionaţi de la Fondul Rutier pentru alte cheltuieli bugetare, deși banii ar fi trebuit cheltuiți doar pentru rețeaua de drumuri.



"Anul acesta, în loc de 4 miliarde de lei, conform strategiei, au fost alocaţi doar 1,485 de miliarde. Şi din aceste mijloace deja s-au luat 225 de milioane şi a doua oară - 330 de milioane de lei. La noi în Asociaţia sunt 15 întreprinderi cu un potenţial de peste 2000 de lucrători, acum cel puţin 30% au plecat, s-au eliberat. Până la sfârşitul anului perspectiva este că încă 30% să elibereze", a spus Gherasim.



Expertul economic Veaceslav Ioniţă susţine că astfel de practici sunt aplicate mai ales în contextul crizelor.



"Guvernul face în acest an ceea ce a făcut în toţi şi de fapt în ultimii şapte ani - luăm de la investiţii şi dăm la cheltuieli curente. Respectiv, nu avem drumuri, drumurile se distrug, distrugem maşinele, cheltuim în plus pentru benzină. La noi anul acesta lucrări de întreţinere a drumurilor practic nu se fac, anul trecut nu s-au făcut. Noi practic am îngheţat programele pe drumuri."



La rândul său, vicepremierul Andrei Spînu a precizat că programul privind reabilitarea drumurilor pentru acest an va fi implementat conform planului stabilit anterior, iar banii au fost realocaţi doar temporar.



"Vorbim în mod special de compensaţiile în factura la gaz, care se achită de cetăţeni. Şi a doua decizie a CSE este ca la ratificarea bugetară, Fondul destinat reparaţiei drumurilor, va fi suplinit. Este o procedură tehnică a Ministerului Finanţelor pentru aceasta perioadă în care ne aflăm, toată aceasta discuţie este una falsă şi neîntemiată."



În acest an, în cadrul Fondului Rutier pentru drumurile publice naționale au fost alocate 1,485 miliarde de lei. Mijloacele financiare vor fi repartizate pentru întreținerea şi reparația construcțiilor inginerești și a drumurilor publice naționale cu o lungime totală de aproape 5100 de kilometri.