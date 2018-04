Bani şi diplome pentru veteranii războiului din Afganistan şi ai conflictului de pe Nistru din raionul Criuleni

. Evenimentul a avut loc în comuna Hârtopul Mare."Aceste premii sunt un sprijin şi un gest de încurajare, pentru că noi toţi ne-am sacrificat la maximum", a menţionat Serghei Scripnic, veteran al războiului din Afganistan.Veteranii îşi amintesc cu tristeţe despre ororile războiului, însă spun că se mândresc pentru că au făcut faţă cu vitejie luptelor."Noi vrem să demonstrăm că astăzi cel mai important lucru este pacea, noi am stat la straja păcii şi vom mai sta", a spus Mihai Carp, preşedintele Uniunii veteranilor războiului din Afganistan, Chişinău.Autorităţile susţin că vor face tot ce este necesar pentru a le oferi sprijin şi atenţie veteranilor de război."E datoria noastră să stăm alături de aceşti bravi bărbaţi, aceşti veterani. Recent a fost votat în Plenul Parlamentului o lege unde acei veterani, care merită acel suport de la stat în curând îl vor primi", a declarat Valentina Rotaru, deputat PDM "Permanent îi susţinem. La 9 mai li se oferă premii băneşti, 200, 500 de lei, permanent la sărbători, pe 2 martie s-au adunat, am făcut o masă de comemorare, am mers la cimitir la eroii căzuţi", a subliniat Anatolie Delimarschi, primar comuna Hârtopul Mare, Criuleni.Potrivit statisticilor,În prezent mai sunt în viaţă 8.000 de veterani.