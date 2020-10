Bani irosiţi pentru reparaţia unui drum din satul Grigorăuca, care doar într-un an e plin din nou de gropi

Peste două milioane de lei au fost irosiţi pentru reparaţia unui drum din satul Grigorăuca, raionul Soroca. Şi asta deoarece, după un an de la efectuarea lucrărilor, porţiunea de doi kilometri din traseul Soroca-Otaci este plină de gropi şi fisuri. Toamna trecută, localnicii au blocat şoseaua timp de aproape o jumătate de zi, în semn de protest față de calitatea proastă a asfaltului. În consecinţă, Guvernul a alocat banii necesari pentru reparaţia drumului, însă, potrivit localnicilor, lucrările lasă de dorit."El a fost în pripă făcut. Lumea a făcut gălăgie şi a doua zi, a treia zi au venit şi au făcut. Însă cum au fost gropi aşa şi sunt. Să fi fost făcut omeneşte nu mai era aşa.""Cred că nu l-au mai făcut cum trebuie. Cred că aşa să le închidă gura la oameni. Aşa e la toată Moldova nu numai la noi.""Au zis că o să ţină trei ani de zile, da el nici anul nu are. Noi tot târziu am făcut protest şi nu are anul. Au zis că o să-l facă nou. "Porțiunea reabilitată se află în gestiunea Administrației de Stat a Drumurilor, care a și efectuat lucrările în valoare de 2,4 milioane de lei. În 2019, responsabilii recunoșteau că drumul va rezista cel mult trei ani, deoarece suma alocată ar fi prea mică pentru lucrări calitative. Directorul adjunct al Administraţia de Stat a Drumurilor, Ion Drucec, îi acuză pe localnici pentru că au insistat ca tronsonul să fie reabilitat cât mai curând. Drucec susține că stratul de asfalt aşternut anul trecut este unul temporar, iar când se vor începe lucrările capitale, acesta va fi refolosit."Cetăţenii trebuie într-un fel să fie conştienţi că lucrarea nu putea să fie capitală că erau cu totul alte investiţii. S-a insistat pur şi simplu. Noi cât am încercat să-i convingem, acum toţi, Ministerul Economiei caută şi identifică surse. Şi ele sunt, ele trec deja procedura.", a declarat Ion Drucec, director adjunct Administraţia de Stat a Drumurilor.Traseul de aproape 40 de kilometri, care trece prin Grigoreuca, face legătură între satul Şolcani şi vama Otaci. El a fost construit în urmă cu 50 de ani, iar de atunci nu a fost niciodată reabilitat capital.