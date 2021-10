Bani duși pe apa sâmbetei. Locuitorii satului Risipeni nu au apă potabilă, deși au trecut trei ani de când a fost construit apeductul

„Vin la această fântână ca să aduc apă de băut și de mâncare, mai aproape de mine mai sunt fântâni, dar apa e amară. Deja ne-am obișnuit să aducem apa de căldările, ne-au promis că în cel mult un an o să avem.”Apa din majoritatea fântânilor rămase în comună nu corespunde normelor bacteriologice, așa că cei care își permit, plătesc o căruță care le aduce acasă câteva butoaie cu apă.„Mai punem butoaie pe la streșini și strângem apă de ploaie, așteptăm, am îmbătrânit și apă n-am mai avut.”„Toate fântânile de la noi sunt pe vale, satul e pe deal, toată murdăria se scurge în ele, de unde să fie bună? „Primarul comunei Risipeni susține că a făcut mai multe demersuri la autoritățile raionale și cele centrale, însă nu a primit niciun răspuns. Mai grav este că rețelele deja construite se uzează de la o zi la alta.„Tărăgănarea implementării acestui proiect duce la uzarea stațiilor de tratare care sunt deja construite și montată, valoarea bunului este în scădere.”, a declarat Dmitri Mosoreti, primarul comunei Risipeni, Făleşti.Președintele raionul Fălești, Sergiu Fântână, a declarat pentru postul nostru de televiziune că problema ar fi în magistrala Prut-Fălești, care se află încă în fază de testare cu cele două linii, una de pompare și alta de tratare a apei.„Noi nu putem găsi un agent economic care să execute aceste lucrări. Pe 29 septembrie am făcut a treia licitație și am selectat totuși pe cineva care să le facă, noi sperăm să se apuce de treabă și practic până la finele anului să fie pus în funcțiune magistrala dată.”, a relatat Sergiu Fântână, preşedintel raionului FăleştiIar managerul responsabil de implementarea acestui proiect a declarat că acum sunt în desfășurare discuții cu județul Iași, dar și cu Guvernul de la Chișinău pentru a grăbi procesul de finalizare a magistralei Fălești-Prut. Comuna Risipeni, în care locuiesc în jur de două mii de oameni, este localitatea de baștină a președintelui Maia Sandu.