Bani aruncaţi în vânt: Strada Ion Creangă din Capitală va fi din nou reparată

Bani aruncaţi în vânt. După ce Primăria Capitalei a cheltuit 26 de milioane de lei pentru pavarea trotuarelor şi reabilitarea iluminatului pe strada Ion Creangă, autorităţile municipale şi-au dat seama că nu au fost schimbate reţelele utilitare. Astfel, primarul Ion Ceban a anunţat un nou termen pentru reparaţia în întregime a acestei străzi. Pentru asta mai sunt necesare încă 50 de milioane de lei.Prima dată, strada Ion Creangă din Chişinău urma a fi reparată în 2012, însă lucrările propriu-zise au început abia peste şase ani. Primarul Ion Ceban spune că acum trebuie reparate reţelele edilitare, de aceea trebuie să se intervină pe trotuaru recent pavat."Pe mai multe porţiuni va trebui să ridicăm, pentru a schimba reţelele, acre duc spre casele de locuit ale oamenilor, spre oficii, clădiri."Fostul primar interimar al Capitalei, Ruslan Codreanu, care a şi dat startul lucrărilor de reparaţie este de o altă părere."Nu o dată am fost la faţa locului cu specialiştii de la "Apă Canal", atunci când s-au început lucrările de pavare a trotuarelor şi atunci am ajuns la concluzia că lucrările la reţelele edilitare pot fi făcute şi de pe partea carosabilă, fără ca să fie nevoie de descoperit trotuarul."Primarul Ion Ceban susţine că lucrările făcute până acum au fost cu devieri de la proiect."Eu nu vreau să dau nume, dumneavoastră ştiţi foarte bine cine era în funcţie, dar eu cred că Procuratura trebuie se se sesizeze în această privință şi administraţia, persoanele care urmau să ia astfel de decizii, să fie trase la răspundere.""Eu îmi asum toate lucrurile bune şi toate lucrurile greșite care au avut loc pe perioada interimatului meu. Şi dacă eu undeva am greşit, atunci să zică exact, să nu umble acum, iar, în campania electorală prezidenţială fluturând cu nişte hârtii."Cei care au cel mai mult de suferit sunt locuitorii Capitalei, care vor fi nevoiţi să mai meargă prin gropi."Cea mai rea stradă din oraş, pe aici nici nu merg niciodată. Cam toate străzile în Chişinău trebuie reparate.""Stricăm maşinile. Cu banii plătiţi, impozite, de noi şi tot noi, pe banii noştri ne stricăm maşinile. Asta este situaţia, din păcate.""Strada este foarte "bună". Smalțul de pe dinţi cam sare, trebuie să mă duc la stomatolog."Autorităţile speră că, în toamnă, vor începe lucrările de reparaţie a reţelelor edilitare, iar la anul vor repara şi carosabilul. Termenul limită de finalizare a proiectului este de 18 luni.