Bandă de hoţi români, condamnare la închisoare în Marea Britanie după ce a jefuit aproape 500 de locuinţe

Poliţia din comitatul West Midlands (Marea Britanie) a anunţat condamnarea la închisoare a cinci imigranţi români, aparţinând aceluiaşi grup infracţional, responsabili de aproximativ 400 de jafuri în locuinţe desfăşurate în perioada 2014-2018, informează autorităţile.

Romanian burglary gang made millions raiding wealthy homes in 'biggest burglary conspiracy' cops have ever seenhttps://t.co/6Xi0XEIwmC pic.twitter.com/g6ZCFgHoKV