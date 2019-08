Bancnota de 100 lei, în topul preferințelor falsificatorilor de bani din Moldova

Bancnotele de 100 de lei sunt şi în acest an în topul preferinţelor falsificatorilor de bani. Asta arată datele Centrului tehnico-criminalistic şi expertize judiciare al IGP. Totodată, numărul falsurilor puse în circulaţie este în continuă scădere.

De la începutul acestui an, au scoase din circulaţie aproape 500 de bancnote false în monedă naţională, de aproape trei ori mai puţine decât anul trecut. În capul clasamentului sunt bancnotele de 100 de lei. Urmează cele de 20 de lei, pentru care s-au înregistrat 50 de falsuri, iar pe locul trei sunt cele de 200 de lei - cu 20 de bancnote neautentice.

În descreştere, cu aproape 50 la sută, este şi numărul bancnotelor străine falsificate puse în circulaţie în primele opt luni ale anului. Experţii criminalişti au depistat până acum peste 50 de exemplare de 100 de dolari falsificaţi şi 10 bancnote de aceeaşi valoare nominală - în euro.

"Bancnota dată, la tratarea chimică, îşi pierde elementul ăsta ultraviolet. Şi dacă examinăm, că ea are puţin o nuanţă mai roşietică. Asta este rămăşiţele de colorant".



Cu ajutorul unui calculator conectat la o imprimantă, o bancnotă de 10 lei poate fi transformată în una de 100. Este cea mai frecventă metodă de falsificare a banilor. Potrivit experţilor, pentru a reduce diferenţa de culoare dintre cele două bancnote acestea sunt tratate cu înălbitor, după care tipărite într-o valoare nominală mai mare. Cei vigilenţi pot depista cu uşurinţă astfel de falsuri.



"Studiază prezenţa filigranului, firul de protecţie, şi dacă mai are posibilitatea şi are o vedere mai bună, să stabilească dacă sunt prezente fibrele textile, colore, care sunt în hârtie", a declarat Ina Irjanova, şef secţia examinări documente din cadrul SED.



Potrivit oamenilor legii, de regulă, banii contrafăcuţi sunt puşi în circulaţie prin intermediul unor tranzacţii efectuate în staţiile peco, în alimentare sau în pieţe. De multe ori, falsurile sunt depistate abia când ajung la bancă. Cele mai multe persoane spun că nu prea atrag atenţia la ce fel de bani au în portofel.



"Nu s-a întâmplat niciodată să verific bancnotele de 50-20. Nu ştiu, nu am întâlnit niciodată, prima dată aud."



"Ne-am deprins parcă că nu ne amăgesc. Şi nu verificăm deobicei".



Fabricarea şi punerea în circulaţie cu bună ştiinţă a banilor falşi se pedepseşte cu până la 15 ani de puşcărie.