Banca Transilvania vrea să preia toate acţiunile Victoriabank, a treia bancă în topul instituţilor de credit din Republica Moldova

Banca Transilvania, a doua cea mai mare bancă din România după active, lansează o ofertă de preluare a 8.308.673 de acţiuni emise de Victoriabank, a treia bancă în topul instituţilor de credit din Republica Moldova, reprezentând 33,23% din numarul total de actiuni ordinare nominative cu drept de vot, ca urmare a procesului de achiziţie pe care instituţia financiară l-a demarat în luna ianuarie a acestui an.



"Preţul oferit pentru o valoare mobiliară este de 78,21 MLD, iar oferta de preluare este valabilă pentru 70 de zile calendaristice în perioada 14-24 februarie.", menţionează Banca Transilvania într-un raport pe Bursă.

Oferta de preluare este adresată exclusiv actualilor acţionari minoritari ai Victoriabank.



În luna ianuarie, Banca Transilvania,şi BERD au primit toate avizele pentru achiziţia unei participaţii de peste 39% la Victoriabank, una dintre principalele bănci din Republica Moldova.



BERD era deja acţionar al Victoriabank cu o participaţie de 27,56%, ceea ce înseamnă că împreună BT şi BERD vor avea un pachet majoritar în valoare de peste 66% din acţiunile băncii din Republica Moldova.



Victoriabank se situează pe locul trei în ierarhia băncilor din Republica Moldova şi are 540.000 de clienţi, 1.400 de angajaţi şi aproape 100 de sedii. Deşi este a treia bancă după active din Republica Moldova, Victoriabank are active de doar 3 miliarde lei (637,4 mil.euro), adică de peste 17 ori mai puţin decât activele Băncii Transilvania, credite de doar 823 milioane de lei (181 mil. euro) şi depozite de 2,3 miliarde de lei (505,5 mil. euro), scrie zf.ro.



Potrivit unor declaraţii anterioare ale lui Horia Ciorcilă, preşedintele Consiliul de Administraţie al Băncii Transilvania, preluarea pachetului majoritar la Victoriabank este explicată de potenţialul de creştere pe liniile de business pe care în mod tradiţional BT are expertiză, respectiv IMM, retail, microcompanii - precum şi în ceea ce priveşte serviciile digitale.

Banca Transilvania nu a oferit informaţii despre preţul plătit pentru Victoriabank, însă potrivit informaţiilor din piaţă acesta s-ar putea ridica la circa 20 de milioane de euro.



Din consiliul de administraţie al Victoriabank face parte din 2016 bancherul român Ionuţ Pătrăhău, el fiind reprezentul BERD. Pătrăhău a lucrat în trecut şi pentru Banca Transilvania, unde a fost pentru mai mulţi ani vicepreşedinte.