Banca Mondială: Transferurile de bani către ţările sărace, la un nivel record

scrie agerpres.ro. Instituţia financiară a confirmat de asemenea că 2018 a reprezentat un an record pentru astfel de transferuri, care adeseori reprezintă o sursă indispensabilă de venit pentru beneficiarii din ţările emergente, cu 529 miliarde de dolari, o creştere de 9,6% în decurs de un an, conform unui comunicat dat publicităţii luni.În total, transferurile către străinătate între indivizi, incluzând şi pe cele destinate ţărilor bogate, s-au ridicat la 689 miliarde de dolari în 2018 faţă de 633 miliarde de dolari cu un an în urmă.Fondurile spre Asia de Est şi Pacific au crescut cu 7%, iar cele destinate Asiei de Sud - cu 12%.'Creşterea generală este stimulată de o îmbunătăţire a economiei şi a situaţiei ocupării forţei de muncă în SUA şi de o revenire a fluxurilor din ţările din Golf şi din Federaţia Rusă', a subliniat Banca Mondială.Costurile pentru un transfer de 200 de dolari au fost de 7% în medie în primul trimestru al anului 2019, a mai spus Banca Mondială, care îşi exprimă regretul în mod regulat că aceste costuri sunt prea ridicate şi care doreşte reducerea acestora la 3% până în 2030.Transferurile către Africa şi către insulele din Pacific rămân extrem de scumpe din cauza taxelor de peste 10%.'Aceste transferuri sunt pe cale să devină principala sursă de finanţare externă a ţărilor emergente. Costul ridicat al remitenţelor reduce însă profitul care ar putea fi obţinut pe seama migraţiei', a declarat Dilit Ratha, autorul principal al acestui raport al BM.