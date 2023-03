Banca Mondială avertizează: În lipsa unor politici curajoase, potenţialul de creştere a economiei mondiale va scădea

Acest declin al potenţialului de creştere ar urma să afecteze atât cele mai avansate ţări cât şi ţările în curs de dezvoltare şi cele emergente, începând cu China, a precizat Banca Mondială într-un raport publicat luni.În schimb, eforturile concertate de a creşte investiţiile în sectoarele sustenabile, reducerii costurilor pentru schimburile comerciale, stimularea creşterii sectorului serviciilor şi extinderea participării forţei de muncă ar putea îmbunătăţi creşterea economică potenţială cu 0,7 puncte procentuale, până la 2,9%, se arată în raportul Băncii Mondiale."Există pericolul unui deceniu pierdut pentru economia mondială. Actualul declin al potenţialului de creştere are consecinţe grave pentru capacitatea lumii de a aborda provocările multiple actuale, sărăcia, decalajul veniturilor şi schimbările climatice", a declarat economistul şef al Băncii Mondiale, Indermit Gill.Potenţialul de creştere a economiei mondiale este un fel de "limită de viteză" pentru economia globală, arătând ritmul maxim de creştere pe termen lung pe care îl poate atinge economia mondială fără a declanşa o inflaţie în exces.Potrivit raportului Băncii Mondiale, crizele suprapuse din ultimii ani, inclusiv pandemia de COVID-19 şi invazia rusească din Ucraina, au pus capăt la aproape trei decenii de creştere economică susţinută. În consecinţă, creşterea medie potenţială a PIB-ului mondial ar urma să scadă până la 2,2% în 2022-2030 de la 2,6% în 2011-2021, fiind cu aproape o treime mai mic decât cel de 3,5% înregistrat în deceniul 2000-2010.Investiţiile reduse vor conduce şi la diminuarea potenţialului de creştere în rândul economiilor în curs de dezvoltare, pentru care ritmul mediu de creştere a PIB ar urma să se reducă până la 4% pentru restul acestui deceniu, de la unul de 5% în deceniul 2011-2021 şi unul de 6% în 2000-2010.Pentru a modifica traiectoria şi a atrage mai multe investiţii, decidenţii ar trebui să dea prioritate îmblânzirii inflaţiei, asigurării stabilităţii sectorului financiar şi reducerii datoriei, susţin experţii Băncii Mondiale. O majorare a investiţiilor prietenoase cu mediul în transport şi energie, agricultura inteligentă şi sectorul manufacturier, precum şi în sisteme de irigaţii, ar putea impulsiona potenţialul de creştere cu 0,3 puncte procentuale pe an, au adăugat experţii.Stimularea exporturilor de servicii digitale ar putea aduce şi ele mari câştiguri de productivitate, în timp ce creşterea ratelor de participare a femeilor şi altor categorii la forţa de muncă ar putea impulsiona şi ea potenţialul de creştere a economiei mondiale cu până la 0,2 puncte procentuale pe an până în 2030.Grupul Băncii Mondiale, una dintre cele mai mari surse de finanţare şi expertiză pentru ţările în curs de dezvoltare, ia măsuri rapide şi complexe pentru a ajuta ţările în curs de dezvoltare să îşi consolideze reacţia faţă de provocările generate de pandemie.