Banca de Alimente din Moldova a primit 2 maşini frigorifice de la UE pentru transportarea produselor alimentare celor nevoiași

Sute de tone de produse alimentare vor fi salvate şi vor ajunge pe mesele celor neputincioşi. Asta datorită serviciului social ''Banca de alimente'' şi a două maşini frigorifice, donate de Uniunea Europeană, cu ajutorul cărora angajaţii vor recupera şi transporta la o distanţe mari alimentele colectate de la un lanţ de marketuri din Capitală. Astfel, mai multe legume, fructe şi produse care uşor se alterează nu vor mai fi aruncate, ci vor ajunge la cantine sociale, unde se vor face prânzuri pentru nevoiaşi.

Cele două maşini frigorifice pentru transportarea produselor au o capacitate de 700 de kilograme. Ele sunt necesare mai ales vara.

''Noi vara nu am recuperat deloc produse perisabile pentru că nu am avut aşa capacitate. Am avut o maşină mai mare cu care era mai complicat de mişcat prin Chişinău, iar acum tocmai de asta este valoros sprijinul din partea UE pentru că ne oferă posibilitatea să recuperăm produsele şi vara şi toamna, să diversificăm gama de produse şi să mergem în mai multe direcţii'', a spus OLEG PARASCHIV, directorul Banca de Alimente.

Produsele recuperate sunt transportate în toată ţara celor nevoiaşi, care nu au posibilitate să mânânce prânzuri calde.

''Este vorba de produse care sunt bune şi sigure pentru consum, dare care trebuie scoase de pe rafturi. Vorbim de produse despre produse de patiserie, legume şi fructe care nu arată bine, dar sunt sigure şi bune pentru consum şi despre produse din suprastoc pe care magazinul ştie că nu le va vinde şi treptat le scoate de pe rafturi şi să le oferim serviciilor sociale'', a declarat OLEG PARASCHIV, directorul Banca de Alimente.

Directorul Băncii de Alimente spune că mai multe produse recuperate ar fi binevenite întrucât ar ajunge la mai mulţi nevoiaşi.

''Să se alăture demersului nostru şi mai multe marketuri sau producători din domeniul agrar alimentare, pentru că la fiecare etapă se pierd anumite produse care sunt bune, în timp ce mii de oameni trăiesc la limita sărăciei şi vedem asta în fiecare zi în serviciile unde aceşti oameni sunt hrăniţi'', a precizat OLEG PARASCHIV, directorul Banca de Alimente

Valoarea donației din UE este de circa 50 de mii de euro. În doi ani, Banca de Alimente a recuperat aproape 280 de tone de alimente.