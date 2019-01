"Banca darurilor": Exemplul de milostenie şi umanitate dat de un grup de tineri la Ungheni

Mai mulţi tineri din Ungheni s-au gândit să facă iarna puţin mai caldă pentru oamenii nevoiaşi. Aceştia au adunat haine şi încălţăminte şi le-au lăsat pe băncile din parc, iar cei care nu au ce îmbrăca au venit şi le-au luat.



"Am adus blugi groşi, scurte care pentru anotimpul rece. Pentru a ajuta oamenii, pentru a face lumea mai bună", a spus o domnişoară.



"De ce nu pot să ajut şi eu nişte oameni care sunt mai săraci ca noi. Oricum sunt haine care deja nu le folosesc şi de ce să nu fac un bine să îi bucur şi pe ei", a completat o altă voluntară.



Gestul voluntarilor i-a emoţionat pe beneficiari. Oamenii spun că acum vor trece mai uşor peste zilele geroase de iarnă.



"Foarte frumoasă, curată, nu e ruptă, nu e nimic rău. La băiat o curtcuşoară, pentru mama, pentru mine. Nu prea am şi îmi este greu", a spus o femeie.



"Mi-am ales scurtă, mi-am ales pantaloni, mi-am ales pentru fetiţa mea şi sunt mulţumită, foarte mulţumită. Mă bucur că ne dă ajutor, mă bucur foarte tare", a spus o femeie.



Organizatorii evenimentului spun că acţiunea de caritate a demarat pe o reţea de socializare.



Scopul acestei campanii a fost să ajutăm oamenii care sunt nevoiaşi, care nu îşi permit pe acest timp friguros să îşi cumpere o geacă, o hăinuţă mai groasă. Personal am rămas un pic uimită. Prima zi am postat anunţul şi toţi îmi scriau "Salut, vreau să donez". Asta mi-a ridicat energia şi am spus că trebuie să fac asta.



Dacă vor rămâne haine, tinerii le vor împărţi prin sate împreună cu asistenţii sociali.