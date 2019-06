BALUL ŢESĂTOARELOR: 13 adolescente din ţară au participat la Şcoala de Vară

13 adolescente au învăţat să ţeasă covoare, catrinţe şi brâie pentru costumele populare în cadrul unei şcoli de vară. Lucrările au fost prezentate în cadrul unui bal al ţesătoarelor la Muzeul "Casa Părintească", din Palanca, raionul Călăraşi.



Victoria Cebotari are 13 ani şi acum două zile a obţinut premiul cel mare de la un concurs din România, unde a ţesut cea mai frumoasă "Trăistuţă a colindătorului." Tânăra crede că pasiunea pentru ţesut poate fi transformată într-o afacere.



"Noi am acceptat cu mare drag pentru că îndrăgim lucrul pe care-l facem şi vrem să aflăm mai multe. Poate pe viitor o să devin şi eu cineva, poate un meşter popular, şi o să continui să îndrăgesc această meserie şi o să o fac cu drag" PKA_BURT NUME FUNCTIE VICTORIA CEBOTARI/participantă



"Demult frecventez centrul şi ştiu cum se fac asemenea covoare. Acesta este al 4-lea covor pe care-l ţes. Aici am învăţat cum să trec peste un fir, culorile, pentru a ieşi un desen original şi cât mai frumos."



"Eu am acceptat fiindcă am vrut să învăţ ceva mai nou pentru mine: cum erau tradiţiile în trecut, cum se ţeseau covoare şi aici în Muzeu am văzut lucruri noi."



Arta ţesutului a fost transmisă tinerei generaţii de patru meşteri populari, care au venit din diferite raioane ale ţării.



"Sunt din ele care pot ajunge departe, au şi idei şi le iese foarte bine. Şi după modul în care lucrează şi după rezultat. Ne-am străduit să folosim mai multe ornamente tradiţionale", a spus meşterul popular, Svetlana Burlacu.



"Am întâlnit copii din diferite sate, zone ale ţării, caractere şi tradiţii şi chiar ţesutul în diferite sate este diferit. De la început credeam că fetele o să se ţină de mine, dar când au văzut că aici au găsit şi alte îndrumătoare, ne întâlneam mai rar", a spus meşterul popular, Parascovia Pasat.



Fondatoarea muzeului "Casa Părintească" spune că tradiţiile populare moldoveneşti merită şi trebuie să fie transmise mai departe.



"Am adunat copii şi meşteri populari din toate direcţiile Moldovei, de la Nord spre Sud. Astăzi noi am arătat care este rezultatul muncii noastre. Sunt lucrări foarte bune. Mă bucură că începătorii au insistenţa pentru a face un lucru", a spus fondatoarea muzeului "Casa Părintească", Tatiana Popa.



Şcoala de vară în ţeserea covoarelor din Palanca este la prima ediţie.