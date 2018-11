Balul Bobocilor 2018 la USM. Cine sunt câştigătorii din acest an

Studenţii anului întâi de la Universitatea de Stat din Moldova s-au întrecut aseară în ingeniozitate şi talent. Aceştia au concurat pentru mult râvnitul titlul de "Bobocul şi bobocica anului 2018". Concurenţii au trecut prin patru probe care le-au pus la grea încercare abilităţile actoriceşti, dar şi cele coregrafice.

Bătălia s-a dat între 11 perechi din cadrul facultăţilor Universităţii de Stat din Moldova. Pentru a demonstra juriului că sunt buni nu doar la carte, participanţii au pregătit mai multe numere artistice.



Cei mai buni s-au dovedit a fi Eugeniu Grigojevschi şi Iana Moiseev de la facultatea de matematică şi informatică.



"Noi ne-am dorit foarte mult să câştigăm, dar mereu ne spuneau că cei de la facultatea matematică şi informatică niciodată nu învinge şi noi ne-am spus că acest lucru trebuie corectat. Nu ne-am pregătit mult. au fost foarte multe baluri ale bobocilor la care am mers în calitate de spectatori şi iată doar ieri am reuşit să pregătim totul", a spus Iana Moiseev, participantă.



Cu doar un punct diferenţă, pe locul doi s-a clasat perechea de la facultatea relaţii internaţionale ştiinţe politice şi administrative.



"Emoţii doar pozitive, ne bucurăm foarte mult că câştigat. Eu sincer nu m-am aşteptat. Locul doi este foarte bun. Suntem foarte, foarte fericiţi, este un loc tare bun", a spus Gabriela Josu, participantă.



Participanţii din cadrul facultăţii fizică şi inginerie s-au calat pe a treia poziţie.



"Pregătirile au fost foarte intense şi avem foarte multe lipse la ore din cauza la asta, dar o să recuperăm materia. Concurenţa a fost foarte mare şi echipele au fost foarte bune", a spus Maria Cioreascu, participantă.



Cei mai buni au fost selectaţi de membrii juriului. Aceştia spun că au fost foarte obiectivi şi atenţi la prestaţia fiecărui participant.



"Au fost chestii originale, dar dacă erau puse mai bine în scenă erau note mai mari. Au fost nişte chestii un pic legate de incultură, de murdărie scenică, chestii pe care le-am penalizat", a spus Marin Nistorică, membru al juriului.



"Am fost şi eu în rolul lor câţiva ani în urmă şi ştiu că sunt foarte mari emoţii. Asta este mai mult o experienţă şi nu contează cine câştigă, contează doar participarea, pentru că îţi aduce o experienţă frumoasă", a spus Sergiu Bolt, membru al juriului.



Câştigătorii premiului mare s-au ales cu câte o foaie de odihnă pentru şapte zile la mare şi cu diverse premii din partea sponsorilor.