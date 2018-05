BĂLŢIUL NU IESE DIN CRIZĂ. Gunoiul nu poate fi evacuat din cauza unei datorii

Datoria autorităţilor locale din Bălţi faţă de administratorul poligonului de gunoi a ajuns la trei milioane de lei.

Din cauza faptului că Direcţia municipală responsabilă de salubrizare nu-şi onorează obligaţiunile contractuale, administratorul gropii a închis accesul autospecialelor. Şoferii camioanelor susţin că oraşul este în prag de epidemie.



"Poate să se aprindă totul, să stea vreo patru -cinci ore și să se aprindă de la așa căldură, că e presat înăuntru"



"Această problemă trebuie să o soluționeze conducerea. Noi vom sta până la urmă."



Situația îi nemulțumește și pe locuitorii blocurilor din Bălți, care se arată îngrijorați de starea în care poate să ajungă orașul.



"Ne lasă să trăim ca într-o fermă de porci."



"La Primărie, lângă Ștefan cel Mare, acolo trebuie să ducem gunoiul, pentru că va fi mai repede evacuat."



"Părerea nu prea e bună, fiindcă murdărie și dezordine și pentru acela care vrea să fie închis și pentru alții. Toți respirăm același aer. "



De cealaltă parte directorul întreprinderii Direcția Reparații și Construcții din Bălți spune că nu are bani să achite tariful pentru depozitarea deșeurilor.



"La ziua de azi două milioane de lei eu nu le am. Pe cont am doar 15-20 de mii de lei", a spus Director DRCD, Iurie Hmarnâi.



Reprezentanții Centrului de Sănătate Publică din Bălți au anunţat anterior că temperaturile ridicate vor agrava situația din oraş.