Bălţaţi, un sat minat. În ultima lună, geniștii au descoperit 824 de obiecte explozibile în fâșia forestieră din localitate

"Unul a rămas fără mână, iar unul tot e rău bolnav, dar văd că se mișcă deja câte oleacă. -Nepotul dumneavoastră? - Da, da, chiar azi am vorbit cu maicăsa și o spus că ... încetișor. Bine că n-o rămas calic. "Localnicii spun că obiectele explozibile s-au păstrat din timpul celui de-Al Doilea Război Mondial."Eiii, mă tem. Nu umblu eu pe deal. Acum, dăunăzi, au buhnit două bombe. Ei le scot și le buhnesc aici, în pădure. "Alexei Pârțu își amintește că atunci când era adolescent, găsea zeci de obuze pe care le ducea la fierărie şi scotea bani buni de pe ele." De mic, sute de boambe am adus acasă din pădure. Noi ne duceam în pădure, erau borți adânci, care găseam rânduri cu bombe, peste 32 de bombe, apoi alt rând câte 32. Le buhneam într-un podval, apoi le duceam la fier.""Eu sunt obișnuit cu dânsele, așa cum a spus și el. Atunci, în timpul cela, când erau crizele cu banii, noi ne ocupam cu metalul, mă rog. "Operațiunea de cercetare a pădurii din satul Bălțați este în derulare din 25 aprilie. De atunci, 16 genişti dezamorsează obiectele explozibile."Până la moment sunt cercetate 27 de hectare din 46 și sunt depistate peste 800 de obiecte explozive de diferit calibru. Pentru securizarea pădurii este amplasat cordon de protecție. Este interzis accesul persoanelor civile sau neautorizate în zona respectivă. "De la începutul anului, geniștii Armatei Naționale au lichidat 1 110 obuze în cadrul a 108 misiuni de deminare.