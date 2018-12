Balkan a învins cu 3-2 Rîmbcom, în etapa a şasea a Campionatului naţional de futsal

Balkan a învins cu 3-2 pe Rîmbcom în cel mai aşteptat meci al etapei a şasea din cadrul campionatului naţional de futsal. Prima repriză s-a încheiat nedecis, scor 2-2. Balkan a condus de două ori, însă cei de la Rîmbcom au egalat de fiecare dată.

Repriza secundă a fost una echilibrată şi soarta câştigătorului s-a decis pe final. Victor Iordachi a marcat golul decisiv cu 3 minute şi 47 de secunde înaintea de încheierea partidei.

"Este abia începutul de campionat. Mai avem mult până la sfârşit. Acest meci a contat foarte multe pentru noi, am vrut să câştigăm şi am câştigat", a spus Victor Iordachi, jucător Balkan.

"Da, am pierdut, dar aş spune, mai multe ocazii am avut în repriza a doua. Trebuia de marcat la timp. În două minute puteam să marcat 2 şi 3 goluri. S-a întors aşa soarta, am făcut o greşeală în centru şi s-a terminat meciul", a spus Vasile Arlet, antrenor Rîmbcom.

În urma acestui rezultat, Balkan şi deţinătoarea titlului, Dinamo, împart primele două locuri în clasament, iar fostul lider Rîmbcom a coborât pe poziţia a treia.

La rândul lor, dinamoviştii au transformat într-un simplu antrenament partida cu PGU-Socol Tiraspol, reuşind să câştige cu un neverosimil 19-0. Golgheterul campionatului Andrei Negara a înscris de 8 ori.

"Am ştiut că Socol nu este o echipă din top-3-4 în clasament. Meciurile trecute ei au jucat mai bine, au pierdut 3-4. La antrenament ne-am înţeles să jucăm până la urmă, să marcăm cât mai multe goluri şi să câştigăm", a spus Andrei Negara, jucător Dinamo Chişinău.

A fost ultima etapă care s-a disputat în acest an. Campionatul naţional de futsal se va relua pe 6 ianuarie.