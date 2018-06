Balena Albastră, un roman psihologic, lansat la Chișinău de un fost consilier prezidențial din România. Criticii literari, impresionați

Foto: stiripesurse.ro

Coordonatorul jocului Balena Albastră s-a refugiat în ținuturile înghețate din Siberia, iar serviciile secrete din Rusia au inițiat o operațiune pentru a-l identifica. Este subiectul unui roman psihologic, lansat la Chișinău de un fost consilier prezidențial din România. Volumul este inspirat din jocul periculos Balena Albastră, lansat în Rusia, care a făcut sute de victime în rândul adolescenților.



Eroul principal este un agent al serviciilor secrete rusești care îl caută pe cel care stă în spatele acestui joc.



"Romanul e mai mult decât atât, adică nu e despre joc în sine. El folosește jocul ca pretext ca să arate până la urmă vulnerabilitatea ființei umane în fața tuturor provocărilor", a menţionat Sebastian Lăzăroiu, scriitor.



Chiar dacă nu a călcat niciodată pe locurile despre care scrie, autorul, spune că mereu a fost fascinat de tot ce înseamnă Rusia și mai ales literatura acestui popor.



"N-am fost acolo, trebuie să spun că nu știu rusă, dar mi-ar fi plăcut foarte mult să învăț rusa la școală. A trebuit să învăț multe expresii, cuvinte scriind această carte. Iar despre Oimeacon am citit foarte mult, am văzut foarte multe filme pe internet", a precizat Sebastian Lăzăroiu.



Prezentarea romanului a avut loc la Biblioteca municipală, iar criticii literari au rămas impresionați de abordare.



"Acest roman, Balena Albastră a fost ca o surpriză pentru mine. După ce am citit vreo 20 de pagini am și uitat de faptul că scrie un român, că scrie despre Siberia și m-a prins povestea", a subliniat Alexandru Vakulovschi, scriitor, critic literar.



Cititorii au rămas surprinși să descopere subiectul cărții, care a fost scrisă de un fost consilier prezidențial:



"Când auzim de Balena Albastră toți ne gândim la jocul care a omorât foarte mulți oameni. De fapt, este un mit biblic care simbolizează reîncarnarea".



"Adică un om e politică... am rămas surprinsă să se implice atât de profund în literatură".



Romanul "Balena Albastră" a fost tipărit de editura "Polirom" în 1500 de exemplare. În Moldova, volumul poate fi cumpărat în magazinele online. Sebastian Lăzăroiu este un sociolog și analist politic din România, care l-a consiliat pe președintele fostul președinte de la Cotroceni Traian Băsescu.