Bâlciul Olarilor la Nisporeni. Cei mai iscusiţi olari din ţară şi-au expus lucrările

foto: publika.md

Cei mai buni olari şi ceramişti din ţară s-au adunat în satul Iurceni din raionul Nisporeni. Acolo a avut loc "Bâlciul Olarilor," cel mai vechi târg de acest gen din ţară. La eveniment au venit peste 30 de meşteri, care au adus cele mai frumoase şi preţioase lucrări.



Gheorghe Panţîr este olar de mai bine de 20 de ani şi este singurul care a mai rămas în satul Iurceni, o localitate unde olăritul este o tradiție din cele mai vechi timpuri.



" Am moştenit olăritul de la bunei, cât au mai fost ei în viaţă am reuşit să prind, dar după deja singur. Acest lucru nu se învaţă, el se fură. Am ajuns să fac vase de până la 100 de kg, începând de la un pahar sau o cană. Asta este cea mai mare sărbătoare la Iurceni", a spus GHEORGHE PANŢÎR, olar.



La târg l-am găsit şi pe olarul Vasilii Gonciari din satul Hogineşti, Călăraşi. Meşterul spune că acest eveniment este unul de suflet pentru el, pentru că a participat chiar de la prima ediţie, de pe vremea când era copil şi venea împreună cu părinţii.



"Odată la doi-trei ani mă strădui chiar şi să creez ceva nou, dar nu-i uşor, când eşti ajuns la perfecţiune să mai creşti, e greu şi s-o menţii, dar noi ne străduim şi am adus astăzi şi lucruri noi", a spus VASILII GONCIARI, olar.



Zeci de vizitatori au venit din diferite colţuri ale ţării, doar pentru a cumpăra o oală din lut de la cei mai buni olari.



"Sunt uşor de păstrat şi e uşor de gătit în ele. Mi-a luat o oală din lut. Sunt pentru a doua oară aici şi încă n-am reuşit să savurez din expoziţia şi atmosfera de aici. "



"De la Vasilii Gonciari mi-am luat oală pentru sarmale, mi-am mai luat un vas pentru copt găina. Mi-am mai luat şi nişte clopoţei. Dacă materialul este natural, bucatele se primesc mult mai gustoase."



" Iată soţia o să-mi gătească deja în oală de lut, îmi place tare mult, iese mâncarea gustoasă. Este foarte frumos şi bine aici la Iurceni. "



La finalul zilei, un juriu special va alege cel mai bun olar.



"Se va alege cel mai iscusit meşter popular. Premiul mare este premiul "Ion Arsene", în cistea celui care a iniţiat acest eveniment şi nu mai este în viaţă. Este un premiu bănesc, care va fi în susţinerea acestor meşteri", a spus ION BOCAN, primarul satului Iurceni, Nisporeni.



"Bâlciul Olarilor" a ajuns la cea de-a 31-a ediţie.