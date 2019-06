BAL DE ABSOLVIRE FĂRĂ FIŢE LA RĂZENI. Absolvenţii au ales ţinute simple pentru eveniment

foto: publika.md

Balul de absolvire s-a transformat pentru mulţi tineri într-o defilare de modă. Nu este şi cazul absolvenţilor Liceului Teoretic ”Ion Pelivan” din satul Răzeni, raionul Ialoveni. Aceştia au ales ţinute simple pentru eveniment şi au petrecut până în zori în şcoala în care au învăţat.



Evenimentul a început cu un concert. Pregătirile nu au durat mult timp, iar păriniţii nu au fost nevoiţi să plătească mii de lei pentru că elevii au optat pentru o sărbătoare fără fiţe.



”După cum era tradiția, dacă este bal, fetele optează pentru rochie mai lungi. Nu mi-a luat prea mult timp ca să o caut, pentru că este o rochie pe care o port în a doua generație și are o semnificație familială pentru mine”.



”Am optat pentru o ținută mai simplă. Întrucât este vară, este cald. De aceea, am ales o rochie simplă, lejeră și părerea mea drăguță”.



”Am luat ceea ce am avut la îndemână și mai aproape de buzunar. Să nu mă cheltui în plus”.



Părinții sunt mândri de copiii lor și au venit să-i susțină.



”Sunt foarte mândră de copilul meu, fetița mea căci a absolvit 12 clase. Îi urăm succes mai departe și realizări frumoase”.



”Sunt emoții deosebite, deoarece și eu 30 de ani în urmă am fost absolvent. Și nu numai din motivul că e fiul meu aici, dar din cauza că eu singură sunt de profesie profesoară”.



Diriginții care i-au călăuzit spun că îi lasă acum cu inima împăcată în lumea mare.



”Este pentru a treia oară când am o clasă absolventă și de fiecare dată trăiesc aceleași sentimente de părere de rău că timpul trece, că copii pleacă. Necătând la faptul că lucrând cu copii suntem mereu tineri. Sunt niște copii foarte buni și ingenioși”, a spus LIDIA RĂILEAN, diriginte.



Directoarea liceului a menționat că această promoție este una dintre cele bune.



”Este o promoție foarte instruită. Sunt copii cu performanțe bune și frumoase. Pe parcursul a trei ani de liceu ei au adus locuri premiante la olimpiadele raionale, republicane, la diverse concursuri naționale și internaționale. Sunt copii care au o poziție socială și civică foarte activă”, a spus NATALIA BIVOL, directoarea liceului.



Anul acesta în cadrul Liceului Teoretic ”Ion Pelivan” din satul Răzeni sunt 46 de absolvenţi.