Bal ca în poveste la internatul din Cărpineni: Fetele au îmbrăcat rochii de seară, iar băieţii costume la patru ace

Balul de absolvire va rămâne pentru mult timp în amintirile elevilor Gimnaziului din Cărpineni, raionul Hânceşti. În cadrul unei campanii de caritate, copiilor le-a fost organizat un bal ca în poveste. Fetele au îmbrăcat rochii de seară, iar băieţii costume la patru ace. Absolvenţii au trecut pe la un salon de înfrumuseţare unde stiliştii au avut grijă să le facă cele mai frumoase coafuri şi machiaje.



Multe dintre tinere au venit pentru prima dată la un salon de înfrumuseţare.



"- Sper să fie frumos şi să mă mir şi eu de ceea ce poate face lumea."



"Foarte bine. Prima dată vin la salon de frumuseţe, nu mă vopsesc că nu am posibilitatea."



Serviciile specialiştilor au fost oferite gratuit.



"Maria va purta o rochie lungă în această seară, pe corp, romantică de culoare albastră şi m-am gândit că respectiv s-ar potrivi foarte bine un coc în acelaşi stil, romantic"



Chiar dacă pentru o seară elevii au avut un motiv de bucurie, totuşi tristeţea se mai citeşte pe chipurile copiilor.



"La mine a decedat tata şi mama nu a putut să ne întreţină şi am ajuns la internat şi în 2014 a murit mama şi deja stăm acolo. "



"Internatul este ca o casă pentru mine, deoarece acolo am crescut de mic, am multe amintiri frumoase"



De emoţii au fost copleşiţi şi organizatorii campaniei "Donează o rochie pentru balul de absolvire".



"Cred că peste 500 de persoane ne-au contactat, au trimis colete din toate punctele ţării, din Europa, Italia, Portugalia, Franţa, Irlanda, din România mai multe oraşe", a spus organizatoarea, Ala Botnari.



„ Avem cu toți un eveniment a împlinirii că am reușit am, că făcut pentru acești copii tot ce am putut ca ei să ajungă la finalul treptei gimnaziale și să meargă în viața de după școală”, a spus directorul Gimnaziului-internat din Cărpineni, Tudor Ţenu.



Din donaţii a fost organizată şi o masă festivă pentru tineri şi o petrecere cu DJ.