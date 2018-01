BAIE ÎN PISCINĂ, AFARĂ LA -10 GRADE. Iubitorii de înot petrec ore în şir în bazinele din Chişinău (FOTOREPORT)

Embed:

Temperaturile scăzute de afară nu îi sperie pe iubitorii de înot să petreacă ore în şir în bazinele din Chişinău. Antrenorii spun că înotul în are liber pe ger întăreşte sistemul imunitar şi formează o rezistenţă în faţa răcelilor şi a virozelor. În timp ce adulţii vin să se relaxeze la piscină şi să îşi tonifice corpul, copii merg mai mult pentru a se învăţa să înoate corect.



Pavel Osipov face înot de performanţă de mai bine de trei ani. Băiatul este în clasa a opta şi spune că acest sport l-a îndrăgit pentru că îi oferă mai multă energie.



"Apa e foarte bună, e foarte bine şi temperatura e special ca să înoţi ca să ai performanţe în viitor. Uneori apa e mai caldă decât vara. Vin de trei ori pe săptămână plus şcoala", a spus Pavel Osipov, înotător.



Tinerii care practică înotul spun că şi-au cumpărat echipament necesar pentru ca să nu îngheţe.



"- Nu ţii frig, nu îngheţi? - Nu, puţin,dar e bine. Organismul deja e călit şi e foarte uşor. "



"De obicei apa e foarte caldă şi e destul de confortabil. O oră, o oră jumătate pot fără probleme să fac antrenament. Doar la cap pot să îngheţ un pic de aceasta am şi bonetă în cap. "



Unii vin la bazin din cauza problemelor de sănătate.



"Vin de trei ori pe săptămână la bazin şi fac un antrenament de 45 de minute. Înotul m-a ajutat foarte mult, deoarece aveam probleme cu coloana vertebrală, iar acum durerea a dispărut. De asemenea, nu mai răcesc iarna."



Specialiştii spun că înotul stimulează circulaţia sângelui şi reduce riscurile apariţiei unor boli cardiovasculare.



Înotul contribuie la aceea ca să le corecteze atitudinea corpului şi să le diminueze un şir de efecte care să spunem aşa au fost grave pentru organism. În bazin corpul este ca într-o stare de suspensie nu este exercitată o presiune asupra aparatului locomotor", a declarat Dumitru Scorţenschi, antrenor de înot