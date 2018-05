BĂIATUL EROU din Sireți care a IMPRESIONAT întreaga ţară, vizitat de Alexandru Jizdan. MESAJUL EMOŢIONANT al ministrului de Interne (FOTO)

Cristian Dirvici, băiatul de 12 ani din Sireți care vinde verdețuri pentru a-și ajuta mama bolnavă a fost vizitat de ministrul de Interne, Alexandru Jizdan. Potrivit lui Jizdan, Cristian, este un băiat minune, iar mama sa o luptătoare care face din obstacole trepte pentru urcușuri.

Ministrul de Interne a menţionat într-o postare pe Facebook că a rămas impresionat de acest băiat erou şi va face tot posibilul pentru ca copilăria lui să fie mai fericită.

"L-am găsit alături de colegii de clasă, în a 4-a bancă de la perete. Brunet, ochii căprui și zâmbet misterios. Cristian, băiatul care vinde cireșe de mai, povestea căruia a impresionat toată țara în ultimile zile, este clasa a 5-a, dar gândește mai înțelept decât un matur, pentru că grijile familiei, problemele cu care se confruntă zi de zi, l-au crescut și el a devenit ajutorul mamei și a fratelui mai mare.

I-am făcut cadou stiloul meu, cel cu care am semnat multe documente, cel cu care am scris poate unele cuvinte pe care nu am să le rostesc vreodată și l-am rugat să-l primească cu toate amintirile împreună. Am gustat și cireșele din grădină, iar mingea, mingea am probat-o amândoi, chiar dacă nu am fost echipați corespunzător.

Dulciuri, o minge, o pereche de adidași, la asta visează copii, iar visele lor sunt atât de diferite de ale noastre, încât ne dau lecții care nu se predau la școală. Mama lui Cristian, Doamna Galina este o luptătoare care face din obstacole trepte pentru urcușuri, iar cu așa părinți copii vor crește la fel, neînfricați de bolile care îi încearcă, de neajunsuri sau de alte necazuri.

Nu am să povestesc mult despre vizita mea la Sireți, căci despre adevăratele emoții nu se spune mult. Un lucru vreau să spun, Cristian, nu este doar eroul mamei sale, este și eroul meu și eu am să fac tot ce îmi stă în puteri pentru ca copilăria lui să fie mai fericită", a precizat Alexandru Jizdan.

PUBLIKA.MD aminteşte că Cristian Dirvici este elev în clasa a 5-a. Este un copil care trece prin copilărie la pas grăbit, acasă însă timpul se oprește în loc.

Mama sa, cu greu se mai poate deplasa, având la ambele picioare proteze. Așa că Cristian e responsabil de majoritatea treburilor casnice.

