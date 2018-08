Băiatul de 16 ani care a prădat luna trecută mai multe biserici din Chişinău, DIN NOU în vizorul poliţiştilor

Băiatul de 16 ani care a prădat luna trecută mai multe biserici din Chişinău a ajuns din nou în vizorul poliţiştilor. De două zile, poliţia îl caută după ce a dispărut fără urmă din centrul comunitar din Peresecina. Adolescentul provine dintr-o familie cu doi copii în care s-a consumat frecvent alcool. La numai nouă ani a rămas orfan. Mai târziu, fratele său a fost băgat după gratii pentru crimă, iar el a ajuns sub tutela unei familii care de anul trecut a refuzat să-i mai ofere protecţie din cauza comportamentului dificil.

Din decembrie 2017, adolescentul a fugit de 14 ori din centrul de plasament. Se întâmpla de obicei în timpul nopţii, când sărea de pe fereastra din camera pe care o împărţea cu alt băiat. Colegul său povesteşte că a fugit o dată împreună cu el.



- Am dormit într-o vie şi el s-a dus noaptea la furat. A furat un magazin din Samananca. A furat ţigări, băutură, "cârnaţ" şi jucărele, şi "colţuni".



Angajaţii centrului comunitar au încercat de mai multe ori să-l convingă pe băiat să nu fugă în stradă, dar a fost în zadar.



"De fiecare dată nişte motive neîntemeiate: că vrea schimbări în viaţă, că îşi doreşte o familie. L-am întrebat ce face cu banii sustraşi, furaţi a zis că împarte la Gara Feroviară, tuturor persoanelor, care nu au adăpost şi ce mânca", a spus Ludmila Domenti, director interimar al Centrului Comunitar.



Reprezentanţii Direcției Asistenței Socială din Orhei, în subordinea în care se afla centrul de plasament, susţin că băiatul are nevoie de consultaţie din partea unui psiholog. Instituţia nu are însă în prezent un asemenea specialist.



"Noi din punct de vedere a plasamentului, a asigurării bunăstării copilului prin serviciul nostru de la Peresecina îl asigurăm. Dar anume să-l ajutăm, care este problema lui, care cauzează problema lui. La moment, noi nu avem", a spus Silvia Tocari, şefă Secţie a Direcţiei Asistenţă Socială şi Protecţia Familiei raionul Orhei.



"O mare parte a comportamentului se datorează vârstei şi inexistenţei unui model, care poate el să se bazeze şi să-şi fixeze bărbăţie după modelul respectiv", a spus Gholamli Mohammadifard, psiholog.



Potrivit poliţiei, adolescentul figurează în peste 20 de anchete.



"Acesta este suspectat în comiterea mai multor furturi atât din biserici, din case de locuit şi magazine", a spus Diana Maxim, ofiţer de presă al IP Orhei.



Luna trecută, băiatul a furat banii din cutia cu donaţii de la două biserici din Chişinău. În una din ele, camerele de supraveghere au surprins furtul. Din imaginile video se vede cum acesta se strecoară pe fereastră şi îşi acoperă capul cu tricoul.

Poliţia şi procurorii au declarat că nu-l pot reţine pe suspect pentru că este minor. Acum nu poate fi tras nici la răspundere penală, deoarece legea prevede asta doar în cazul infracţiunilor grave, deosebit şi excepţional de grave.